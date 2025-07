Escl. Sabatini: «Su Balotelli a Palermo potrebbe farsi una fiction. Dopo l’intervista ho capito…»

«Quando abbiamo parlato di Palermo, Balotelli mi ha trasmesso tanto. Tante sensazioni che vanno anche al di là del calcio. La città nella quale è nato, l’aver ritrovato tramite Instagram la persona che lo ha cresciuto, tutti aspetti che spiegano come ci sia dietro la voglia di tornare a Palermo anche l’intenzione di fare i conti con la sua vita». Queste le spiegazioni ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com del noto giornalista Sandro Sabatini, in merito all’intervista tenuta con Mario Balotelli.

C’è stato anche un “dietro le quinte” nel quale magari Balotelli le ha trasmesso la voglia di mettere il Palermo davanti ad altre proposte?

«Sicuramente c’è, e credo non ci sia paragone tra una proposta del Palermo e quella di qualsiasi altra squadra. C’è anche il legame con la proprietà del City, con la quale Balotelli ha già vissuto la vittoria della Premier. Ci sarebbero dunque un po’ di storie che andrebbero a ricongiungersi. Mario è un ex campione che sa di essere all’atto finale della sua carriera e vorrebbe non trasmettere un senso di declino».

Potrebbe essere la piazza giusta del tanto rincorso rilancio?

«Sì, perché parliamo di una piazza che lotterebbe per un traguardo importante e lui potrebbe essere un valore aggiunto. Discorso diverso sarebbe se si parlasse di una squadra che dovrebbe lottare per non retrocedere. E poi, su Balotelli a Palermo si potrebbe fare anche una fiction, qualcosa che andrebbe oltre il calcio».

Meglio una chance da comprimario a Torino in Serie A o una da protagonista in B con il Palermo?

«Io penso che Balotelli debba acquisire la consapevolezza, se già non la possiede, di non poter essere più l’attore protagonista in nessuna piazza. Questo per tanti motivi. Se invece, come sembra, ha voglia di correre e dare un senso alla sua presenza in quella che sarebbe la sua ultima squadra italiana, potrebbe dare il suo contributo partendo alle spalle dei due attaccanti titolari. Deve tornare a essere piccolo per poi crescere».

Lei una volta dichiarò che per Filippo Inzaghi sarebbe stato meglio il Pisa in A piuttosto che il Palermo in B. La pensa ancora così?

«Non era un pensiero rivolto alle due piazze, ma solo a Inzaghi. Lui ha deciso di specializzarsi nel campionato cadetto, ma prima o poi penso che debba proseguire il suo percorso anche nella massima serie. Ritengo infatti che abbia le stesse capacità per farlo di suo fratello Simone. Palermo è una città che amo e spero che questo scenario per Inzaghi possa concretizzarsi a Palermo».