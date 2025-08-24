Corriere dello Sport: “Pohjanpalo più Pierozzi. Il Palermo è irresistibile”

Il Palermo comincia la nuova stagione nel segno di Filippo Inzaghi, imponendosi al “Renzo Barbera” con una vittoria che porta già il marchio del nuovo allenatore. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i rosanero hanno mostrato continuità, personalità e la capacità di reagire nei momenti difficili: prima al gol annullato a Brunori dal Var dopo appena 8 minuti e poi al pareggio della Reggiana, arrivato su una deviazione sfortunata di Bani che ha spiazzato Bardi.

Il giornalista del Corriere dello Sport evidenzia la forza della reazione rosanero, arrivata in soli tre minuti: Pierozzi, migliore in campo, ha sfruttato un colpo di tacco illuminante di Segre, controllando di destro e infilando di sinistro con l’aiuto del palo. La squadra di Inzaghi ha saputo così riportarsi avanti, sospinta dall’entusiasmo di oltre 30mila tifosi.

Nel suo commento sul Corriere dello Sport, Vannini sottolinea come i rinforzi abbiano già inciso (ottima prova di Bani e Augello), mentre i ritorni di alcuni big come Ranocchia hanno dato equilibrio al gioco. Pohjanpalo si è confermato implacabile sotto porta, firmando il primo gol stagionale. La Reggiana ha provato a reagire con coraggio, ma alla lunga il Palermo ha preso campo e fiducia, trovando nel giovane portiere Motta l’unico vero ostacolo grazie a interventi decisivi.

I cambi hanno permesso a Inzaghi di gestire al meglio il finale, blindando il risultato e regalando al pubblico un debutto da sogno. Tra gli applausi del Barbera, il tecnico ha potuto godersi l’ovazione conclusiva di una città che già sogna in grande.