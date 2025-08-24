Corriere dello Sport: “Palermo-Reggiana 2-1. Le pagelle”

Il Palermo comincia con il piede giusto la nuova stagione, superando la Reggiana al “Renzo Barbera” davanti a oltre 30mila spettatori. Una vittoria firmata dalle reti di Pohjanpalo e Pierozzi, con la squadra di Inzaghi capace di reagire con carattere al momentaneo pari di Tavsan. Di seguito i voti e le pagelle curate da Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, che raccontano luci e ombre della prima uscita ufficiale dei rosanero.

PALERMO (3-4-2-1):

Bardi 6;

Diakitè 6 (1′ st Peda 6), Bani 7, Ceccaroni 6,5;

Pierozzi 7,5, Segre 6,5, Ranocchia 7 (34′ st Palumbo sv), Augello 7;

Brunori 6,5 (25′ st Le Douaron 5,5), Gyasi 6 (25′ st Blin 6);

Pohjanpalo 7,5 (42′ st Corona sv).

A disp.: Joronen, Di Bartolo, Vasic, Nicolosi, Avena, Veroli.

All. F. Inzaghi 6,5.

REGGIANA (3-4-1-2):

Motta 7;

Libutti 5,5 (31′ st Rozzio sv), Papetti 5,5, Bonetti 6;

Rover 6 (43′ st Contè sv), Reinhart 6 (43′ st Stulac sv), Bertagnoli 5,5 (35′ st Novakovich sv), Marras 5,5;

Portanova 6;

Tavsan 6, Gondo 5,5.

A disp.: Seculin, Bozzolan, Vallarelli, Meroni, Quaranta, Basili, Mendicino, Cavaliere.

All. Dionigi 6.

Arbitro: Pezzuto di Lecce, 6.

Guardalinee: Di Giacinto – Pascarella.

Quarto uomo: Vogliacco.

Var: Volpi.

Avar: Del Giovane.

Marcatori: 38′ pt Pohjanpalo (P), 16′ st Tavsan (R), 19′ st Pierozzi (P).

Ammoniti: Diakitè (P), Papetti (R).

Note: Spettatori 30.868 (oltre 15.000 abbonati). Angoli 9-6 per il Palermo. Recupero: pt 1′, st 3′.