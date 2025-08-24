Corriere dello Sport: “Palermo, attesa per Magnani e uscite calde in settimana”

Con gli arrivi di Jesse Joronen, 32 anni, e di Davide Veroli, 22 anni, il Palermo sembra aver praticamente chiuso il proprio mercato in entrata. Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il portiere finlandese prenderà il posto di Alfred Gomis – destinato a restare fuori lista – mentre il difensore mancino arriva dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto. L’unico possibile ulteriore innesto dipenderà dal futuro di Giangiacomo Magnani, attualmente lontano da Palermo per motivi personali: la società valuterà nuove mosse solo se verrà meno la possibilità di proseguire insieme.

Palermo, Magnani in tribuna al fianco dei compagni indisponibili

Il Corriere dello Sport sottolinea come l’attesa dei rosanero per il rientro dell’ex Verona lasci comunque margini per una sua permanenza. Nel frattempo, l’ultima settimana di mercato sarà concentrata soprattutto sulle uscite. Dopo il prestito di Alessio Buttaro al Foggia, è ormai imminente il trasferimento a titolo definitivo di Dario Saric all’Antalyaspor: per il centrocampista bosniaco è pronto un contratto triennale.

Restano invece in sospeso le valutazioni su Valerio Verre, difficilmente collocabile in Serie B a causa dell’ingaggio elevato. Come ricorda ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, ieri il “Renzo Barbera” ha fatto registrare il record di spettatori della nuova stagione, superando il dato della passata annata nella sfida con il Cosenza, primo appuntamento casalingo del campionato 2024-25.