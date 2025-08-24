Calzone: “Le regole di Pippo. Il Palermo parte con una vittoria sofferta ma significativa”
«Non ci saranno pasti gratis per nessuno». Così si può riassumere il debutto del Palermo di Filippo Inzaghi, raccontato da Tullio Calzone sul Corriere dello Sport. In Serie B non esistono vittorie scontate, neppure per una delle squadre più attrezzate del campionato. La partita contro la Reggiana, attesa e insidiosa, ha confermato quanto la strada verso la promozione sarà lunga, complicata e piena di ostacoli.
Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, Inzaghi ha accettato la sfida con la solita mentalità: nessun errore marchiano come nella scorsa stagione e applicazione ferrea delle sue regole di gioco. L’allenatore piacentino, che aveva conquistato la Serie A con il Pisa, ha deciso di rimettersi in gioco per riportare in alto Palermo, consapevole che solo sacrificio e lavoro quotidiano possono portare al successo.
La vittoria per 2-1 contro la squadra di Dionigi porta la firma di Pohjanpalo, bomber implacabile, e di Pierozzi, fedelissimo di Inzaghi, valorizzato proprio dall’intuizione del tecnico. Ripresi momentaneamente dal gol di Tavsan, i rosanero hanno reagito con caparbietà, trovando subito il nuovo vantaggio e difendendolo con compattezza e ordine. È proprio questa attitudine – come rileva Tullio Calzone sul Corriere dello Sport – il primo indizio concreto che la squadra si stia plasmando esattamente come vuole il suo allenatore.
Il debutto al “Renzo Barbera”, davanti a un pubblico carico di speranze, non può che rappresentare un segnale positivo per l’ambiente. Palermo sogna scenari ambiziosi, ma la lezione della prima giornata è chiara: in questa Serie B non ci sono partite facili, e ogni successo va conquistato con sudore e sacrificio.