Corriere dello Sport: “Il Pescara ora stringe per Biasci e Verre. Corona…”
Il mercato del Pescara si muove con decisione verso il reparto offensivo. Come riportato dal Corriere dello Sport, tornano infatti d’attualità i nomi di Tommaso Biasci, 30 anni, attaccante del Catanzaro, e di Giacomo Corona, 21 anni, punta di proprietà del Palermo.
Ma non solo attacco: secondo il Corriere dello Sport, gli abruzzesi interverranno anche in difesa e a centrocampo. In questo senso, dal Palermo potrebbe arrivare Valerio Verre, 31 anni, che ha già vestito la maglia biancazzurra in passato.
Per almeno tre o quattro nuovi innesti, però, sarà necessario liberare spazio in rosa. Il Corriere dello Sport sottolinea che tra le possibili uscite c’è anche quella di Lorenzo Meazzi, 24 anni, destinato a lasciare il club.