Corriere dello Sport: “Colpani, colpo Cremonese. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il Cagliari ha trovato l’intesa con l’Atalanta per il trasferimento di Marco Palestra, esterno classe 2005. Come scrive Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’operazione è stata definita con la formula del prestito secco, senza opzione di riscatto, una condizione imposta dal club nerazzurro che considera il giocatore un prospetto importante per il futuro. Il Cagliari, deciso ad accelerare già nei giorni scorsi, ha sfruttato gli ottimi rapporti con la Dea per chiudere la trattativa.

Non solo Palestra: il club sardo continua a lavorare anche per Anass Salah-Eddine della Roma, individuato come primo obiettivo per il ruolo di terzino sinistro.

Intanto, il Lecce è a un passo da Nikola Stulic, attaccante serbo dello Charleroi. L’operazione, come riportato dal Corriere dello Sport, si aggira intorno ai 5,5-6 milioni di euro, con Pantaleo Corvino che ha spinto con decisione per portare a termine l’affare.

Nuovo colpo anche per l’Udinese, che ha raggiunto un accordo con il Midtjylland per l’arrivo di Adam Buksa, attaccante polacco classe 1996, valutato circa 5 milioni di euro.

Capitolo Zaniolo: proseguono i colloqui per un suo possibile ritorno in Italia. Secondo quanto scrive Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Galatasaray spinge per un prestito oneroso con riscatto agevole, mentre l’Udinese vorrebbe condizioni differenti.

Movimenti anche sul fronte internazionale: il Tottenham non molla Nico Paz, fantasista del Real Madrid in prestito al Como, per cui potrebbe arrivare un’offerta superiore ai 50 milioni di euro.

Sul mercato attaccanti, restano in uscita Andrea Belotti e Patrick Cutrone, entrambi offerti al Parma, che valuta anche l’argentino Lucas Beltran della Fiorentina, seguito pure da CSKA e River Plate.

Infine, la Cremonese conferma la sua vivacità sul mercato: raggiunto un accordo di massima con il Monza per Andrea Colpani, in un’operazione da circa 7 milioni complessivi tra prestito oneroso e riscatto.