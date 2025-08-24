Palermo, Magnani in tribuna al fianco dei compagni indisponibili

Giangiacomo Magnani era presente ieri sera al “Renzo Barbera” in occasione della sfida di campionato tra Palermo e Reggiana. Il difensore rosanero, non convocato per la gara, ha seguito il match dalla tribuna accanto agli altri compagni indisponibili.

Un gesto significativo che conferma la sua vicinanza al gruppo anche in un momento particolare della sua esperienza in rosanero. Nei giorni scorsi, inoltre, la tifoseria organizzata aveva voluto esprimere il proprio sostegno con uno striscione dedicato al giocatore: «Forza Magnani, la 12 è con te».

Un segnale chiaro del legame tra squadra e pubblico, con il Barbera che ha spinto i rosanero verso la vittoria per 2-1 contro la Reggiana.

In alto la foto di Alessandra Lo Monaco per Ilovepalermocalcio.com