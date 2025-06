Corriere dello Sport – “Panchine bollenti: Atalanta su Thiago Motta, Baroni in pole per il Toro”

Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’Atalanta punta sulla continuità tattica per il dopo-Gasperini. Nonostante l’addio ormai imminente del tecnico piemontese, il club nerazzurro non intende stravolgere filosofia né obiettivi. Il profilo ideale resta Thiago Motta, entrato anche nel mirino della Fiorentina, impegnata in un ampio casting per la panchina.

Il pressing dell’Atalanta, tuttavia, è intenso: secondo la dirigenza bergamasca, Thiago Motta ha tutte le caratteristiche giuste per raccogliere l’eredità di Gasperini – valorizzazione dei giovani, visione tattica coerente e conoscenza del contesto. Non è un caso che Motta abbia lavorato proprio con Gasperini, sia al Genoa che all’Inter: un dettaglio che, secondo il Corriere dello Sport, pesa nei ragionamenti del club.

Non mancano le alternative: tra i nomi presi in considerazione anche Raffaele Palladino, Igor Tudor, Patrick Vieira e Ivan Juric, ma Thiago Motta rimane in pole position.

Torino, Baroni in vantaggio. Si muovono anche Lecce, Pisa, Genoa e Como

Ore decisive anche per la panchina del Torino. Marco Baroni è attualmente in netto vantaggio, come riferisce ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport. L’ex allenatore del Verona e della Lazio ha avuto colloqui positivi con il club granata e attende una risposta entro due giorni.

Nel frattempo, cresce l’attesa per l’incontro tra il Lecce e Marco Giampaolo, che dovrà chiarire le condizioni per un’eventuale prosecuzione del rapporto. Sul fronte Pisa, i candidati per la panchina includono Andrea Pirlo, Alberto Gilardino (accostato anche alla Fiorentina) e Paolo Zanetti, ora al Verona, ma non si escludono altre opzioni.

Il Genoa, invece, intende trattenere Patrick Vieira, proponendogli un rinnovo. Il tecnico si è preso alcuni giorni di riflessione, complice l’interesse di club di Serie A e offerte provenienti dall’estero.

Tiene banco a Genova anche il futuro di Andrea Pinamonti, attaccante in prestito dal Sassuolo. Il riscatto è complicato senza uno sconto significativo, e la decisione definitiva verrà presa più avanti. L’attaccante potrebbe finire in un giro che coinvolge anche Lorenzo Colombo, di ritorno al Milan dopo il prestito all’Empoli. Il classe 2002 rappresenta un’opzione concreta per diversi club, compresi i liguri.

Infine, in casa Como, riflettori puntati su Nico Paz. Il Real Madrid vorrebbe riportarlo in Spagna, ma i lariani potrebbero provare un ultimo tentativo per trattenerlo almeno per un’altra stagione. Si attende invece di capire quale sarà il futuro di Cesc Fabregas, attualmente al centro di valutazioni interne.