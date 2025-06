Corriere dello Sport – “Cremonese, Gilardino in pole per la panchina. Mudo Vázquez verso l’addio”

Grande entusiasmo ieri allo stadio Zini, dove si è svolta la cerimonia ufficiale di premiazione della Cremonese per la vittoria dei playoff e la conseguente promozione in Serie A. Come racconta Massimo Malfatto sul Corriere dello Sport, l’evento è stato aperto al pubblico e ha visto la partecipazione di circa quattromila tifosi, accorsi per celebrare una stagione memorabile. Cori, applausi e passione hanno accompagnato l’intera squadra, rievocando l’atmosfera del 2022.

Tutti i giocatori, insieme allo staff tecnico, hanno ricevuto le medaglie e sfilato sul campo tra gli applausi e una lunga standing ovation. A rappresentare la Lega Serie B era presente il presidente Paolo Bedin, accompagnato dal presidente della Cremonese Francesco Dini. In prima fila anche il presidente onorario Giovanni Arvedi, visibilmente emozionato.

Inizia la nuova era grigiorossa

Ma, come evidenziato ancora da Malfatto sul Corriere dello Sport, da oggi inizia ufficialmente il tempo dei progetti e delle decisioni future. Il primo nodo da sciogliere riguarda la panchina: Giovanni Stroppa, il tecnico della promozione, ha il contratto in scadenza e la sua permanenza appare sempre più improbabile. In pole position per la successione ci sarebbe Alberto Gilardino, reduce dall’esperienza con il Genoa.

Anche il direttore sportivo Simone Giacchetta, protagonista di quattro stagioni e due promozioni, potrebbe lasciare il club. Tra i movimenti di mercato, verranno riscattati Fulignati e Vandeputte dal Catanzaro, mentre Majer e Pichel sembrano destinati all’addio. Sul fronte attaccanti, Mudo Vazquez potrebbe concludere la sua esperienza italiana con un ritorno in Argentina.