Corriere dello Sport: “Palermo, per il futuro dei calciatori in prestito bisogna attendere scelta dell’allenatore e del ds”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e sul futuro dei calciatori in prestito.

La scelta del nuovo direttore sportivo e dell’allenatore al Palermo avrà un impatto diretto sulle future strategie di mercato e sulle decisioni riguardo alla composizione della rosa per la prossima stagione. Queste figure chiave influenzeranno non solo l’acquisto di nuovi giocatori, ma anche la valutazione di coloro che rientrano dai prestiti, un elemento fondamentale per costruire una squadra equilibrata e competitiva.

Tra i giocatori in prestito che potrebbero ritornare e giocarsi una possibilità c’è Patryk Peda, il giovane difensore polacco che ha trascorso la stagione alla Spal. La sua crescita e il suo rendimento saranno sicuramente valutati dal nuovo staff tecnico. Allo stesso modo, i centrocampisti come Broh, Damiani e il bosniaco Saric, che ha avuto un’esperienza positiva in Turchia all’Antalyaspor, torneranno alla base e cercheranno di dimostrare il loro valore. In particolare, Saric, il cui trasferimento è costato 1,8 milioni due anni fa, vorrà sfruttare l’opportunità per affermarsi definitivamente nella squadra.

Nel frattempo, il lavoro sul campo prosegue. Nonostante le incertezze legate ai cambiamenti imminenti nella direzione tecnica, la squadra, ancora sotto la guida di Mignani, si è allenata a Torretta e continuerà ad allenarsi fino a domani. Questo mostra un’impegno continuo nonostante la fine della stagione regolare, evidenziando il desiderio del club di mantenere un certo livello di forma e preparazione.

Campionato Nazionale U15 andata quarti di finale: Pipitò regala il pari in extremis al Palermo, contro il Genoa finisce 3-3

Anche il settore giovanile del Palermo mostra segnali di vita vibrante, con l’Under 15 che ha pareggiato 3-3 contro il Genoa nei quarti di finale del campionato di categoria. Questo risultato riflette la qualità e il potenziale delle giovani promesse del club, che potrebbero un giorno fare il salto nel team principale, aggiungendo un altro strato di considerazione per le future decisioni riguardo alla squadra e alla sua crescita.