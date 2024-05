Campionato Nazionale U15 andata quarti di finale: Pipitò regala il pari in extremis al Palermo, contro il Genoa finisce 3-3

Termina la gara del Campionato Nazionale U15 valevole per l’andata dei quarti di finale. Il Palermo ha pareggiato in casa contro il Genoa per 3-3.

A sbloccare il match ci pensano i rosanero con Balsamo grazie alla complicità del portiere avversario che si lascia scappare la palla. Il vantaggio dei siciliani, però, dura soltanto cinque minuti: al 12′ infatti, Cozzolino pareggia i conti con un bel gol dalla distanza. Cozzolino che si ripete al 33′ portando i suoi avanti in rimonta. Nella ripresa i baby rosa riportano il risultato in parità grazie a Giaraffa. Anche in questo caso i rossoblù reagiscono a ritornano avanti con una rete di Tozio al 65′. Il Palermo nell’ultima mezz’ora ha costruito diverse azioni da gol fino a quando nei minuti di recupero trova il gol del 3-3 con Pipitò.