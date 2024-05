Cronache di Spogliatoio: “Palermo, si cerca un allenatore che sappia parlare l’inglese. Obiettivo serie A”

Il Palermo è a caccia di quello che sarà il nuovo allenatore per la stagione 2024/25. Il nome in pole al momento sarebbe quello di Pablo Zanetti. Come riporta anche “Cronache di Spogliatoio”, infatti, tra le caratteristiche ricercare dal City Group per la figura del nuovo tecnico ci sarebbe anche quella della conoscenza della lingua inglese.

Ecco quanto riportato:

“La scelta del Palermo ricadrebbe su un allenatore cha ha già ottenuto la promozione dalla B alla A con il Venezia. Avendo il Palermo come proprietà City Group si cerca un profilo che sappia parlare l’inglese e Zanetti è a un livello ritenuto sufficiente. Entro fine settimana il Palermo deciderà anche il futuro del suo attuale DS Leandro Rinaudo”.

