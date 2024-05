Giuntoli prepara lo scambio dell’estate: offerto Miretti in cambio di un titolarissimo | La Juve di Motta parte con lui

La nuova Juventus di Thiago Motta è pronta a partire con il nuovo acquisto: in cambio Giuntoli “regala” Miretti.

La Juventus è pronta a cambiare forma con l’arrivo del nuovo tecnico. Thiago Motta infatti rivoluzionerà non solo il gioco della Vecchia Signora, ormai abituata a tre anni di Allegri, ma per ovvi motivi anche la rosa. L’obiettivo è quello di tornare a competere ad alti livelli, per tornare a vincere.

Per farlo servirà un grande mercato, ed è quello che sta preparando Giuntoli. Dopo l’arrivo ormai imminente di Thiago Motta alla Continassa, ci sarà tempo per sedersi e mettere sul tavolo una lista di primi obiettivi per tornare grandi. A venire stravolti saranno tutti i reparti, e nessun giocatore al momento sembra incedibile.

Non lo è nemmeno Fabio Miretti, che in questo momento sembra essere stato scelto come pedina di scambio per arrivare al primo obiettivo di mercato di Cristiano Giuntoli. Ecco i possibili scenari e quale potrebbe essere il futuro del classe 2003.

Juve, il primo colpo dell’estate

Il primo colpo dell’estate della Juventus potrebbe arrivare anche prima dell’Europeo. La società vorrebbe iniziare sin da subito a progettare la prossima stagione, e anticipare ogni mossa. Dopo l’annuncio dell’allenatore, potrà partire dunque l’assalto a Di Gregorio.

Dopo Szczesny infatti, i bianconeri voglio blindare la porta e accaparrarsi un nuovo esterno difensore per il futuro. L’attuale numero 1 del Monza piace a tanti club, ma la Juventus avrebbe un asso nella manica. Per arrivare a Di Gregorio infatti Giuntoli potrebbe disfarsi di Miretti, desideroso di mettere più minuti nelle gambe e di giocarsi le sue chance da titolare il prossimo anno, anche lontano dalla Continassa.

Juve, scambio Miretti-Di Gregorio

Fabio Miretti non ha trovato molto spazio in questa stagione, e il giocatore si sente pronto per una stagione da titolare. Magari lontano da Torino. Sono tante le squadre interessate al giovane centrocampista, tra cui anche il Parma, ma soprattutto il Monza, che potrebbe accettare l’inserimento di Miretti nell’operazione Di Gregorio.

La Juventus in questo modo cercherà di ottenere uno sconto, visto che il giocatore è valutato circa 10 milioni, mentre la valutazione di Di Gregorio arriva a superare anche i 20 milioni, soprattutto dopo l’ottima stagione appena conclusa che gli è valsa anche il premio di miglior portiere della Serie A.