Corriere dello Sport: “Palermo, quasi certo l’addio al tecnico Mignani. Zanetti e Inzaghi in pole”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e la caccia al nuovo tecnico.

Il Palermo sembra essere impegnato attivamente nella ricerca di un nuovo allenatore che possa guidare la squadra in una nuova direzione dopo la delusione della stagione passata. Paolo Zanetti emerge come candidato principale, portando un profilo molto attraente per il club, in particolare per il City Group, che valorizza caratteristiche come la personalità forte e la capacità comunicativa anche in inglese. La sua esperienza recente, con la promozione in Serie A ottenuta con il Venezia, dimostra la sua capacità di ottenere risultati significativi e potrebbe adattarsi bene alle ambizioni del Palermo.

Accanto a lui, ci sono altre figure interessanti come Pippo Inzaghi, che è conosciuto per il suo approccio offensivo e i successi passati sia in Serie B che in A, e che attira l’interesse di altri club come il Catania. Inoltre, Alessio Dionisi è menzionato come un possibile candidato di interesse. Dionisi è noto per il suo calcio attraente e propositivo, il che lo ha messo sotto la lente di club di Serie A come Monza e Cagliari.

Scegliere il giusto allenatore sarà cruciale per il Palermo per stabilire una strategia di gioco efficace e per riportare entusiasmo e successo. La decisione finale dovrà tenere conto di molti fattori, inclusi lo stile di gioco, l’esperienza, e la capacità di adattarsi alla cultura e alle aspettative del club, garantendo che il nuovo allenatore possa lavorare in armonia con il nuovo direttore sportivo e l’attuale struttura del club.