Escl. Pres. Empoli: «Dionisi puntiglioso. Liberare Zanetti? Nessun ostruzionismo»

«Dionisi? Ritengo che sia un tecnico molto preparato e appassionato del suo lavoro, oltre a essere molto puntiglioso. È chiaro poi che un allenatore vada valutato anche per le richieste che gli vengono fatte e per il contesto nel quale viene chiamato ad operare. Per la nostra realtà posso dire che Dionisi ha rappresentato uno dei migliori allenatori della mia gestione». Questo il pensiero ai microfoni di ilovepalermocalcio.com del Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi.

L’altro nome è quello di Zanetti, legato per un altro anno al suo club. Pronto a liberalo in caso di affondo del Palermo?

«Zanetti è un tecnico molto preparato, con il quale ci siamo trovati bene e che ha pagato una partenza falsa per via di una gestione estiva da parte nostra non all’altezza. Con lui abbiamo un buon rapporto e non faremmo certamente ostruzionismo nel caso in cui si concretizzasse l’interesse del Palermo».

Ha paura che il suo direttore sportivo Accardi possa cedere alle lusinghe delle squadre che lo cercano?

«Devo dire che da quello che ci siamo detti, anche in vista della prossima stagione, mi sembra convinto di proseguire l’esperienza con noi. Non so poi cosa possa succedere ma un suo addio mi troverebbe impreparato, perché non sto pensando a soluzioni alternative».

Nicola resterà alla guida del suo Empoli?

«Ci contiamo visto che abbiamo un contratto anche per la prossima stagione. Lui mi sembra convinto, poi non so se si svilupperanno delle evoluzioni di mercato alle quali al momento non voglio neanche pensare. Una sua partenza rappresenterebbe un problema da affrontare che vorrei evitare».