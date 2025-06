Corriere dello Sport: “Palermo, niente Tramoni. Il Pisa gli rinnova il contratto fino al 2030”

Matteo Tramoni e il Pisa, un legame che continua a rafforzarsi. Il club toscano ha infatti ufficializzato un nuovo prolungamento di contratto per il trequartista corso, che ora sarà legato ai nerazzurri fino al 30 giugno 2030. Una mossa strategica, voluta fortemente dall’amministratore delegato Giovanni Corrado e dal direttore sportivo Davide Vaira, come raccontato da Francesco Paletti sul Corriere dello Sport.

Il primo passo era stato compiuto già a maggio, quando il Pisa aveva esercitato un’opzione per estendere l’accordo in scadenza nel 2027 di un’ulteriore stagione. Ma nei giorni scorsi, come riporta ancora Paletti sul Corriere dello Sport, la società ha fatto di più: ha chiamato Tramoni, classe 1999, offrendogli due anni extra di contratto e un ritocco dell’ingaggio. Il giocatore, autore di 13 gol in 26 partite nello scorso campionato e trascinatore della promozione in Serie A, ha accettato senza esitazioni.

Non si tratta solo di un rinnovo simbolico. Il Pisa punta con decisione sulla crescita del talento di Ajaccio, convinta che possa esplodere definitivamente nel giro di una o due stagioni. Un eventuale interessamento del Palermo, dove è approdato da poco Filippo Inzaghi, ex tecnico dei toscani, potrebbe aver accelerato le tempistiche, ma secondo Paletti sul Corriere dello Sport, un ruolo importante nella scelta lo avrebbe avuto anche il nuovo allenatore nerazzurro Alberto Gilardino, presentato in questi stessi giorni.

Tramoni è stato fin da subito un investimento importante per il Pisa: nell’estate del 2022, il club versò circa quattro milioni di euro per acquistarlo insieme al fratello Lisandru, firmando l’operazione più onerosa della gestione Corrado. Dopo l’infortunio al legamento crociato che lo ha tenuto fuori per quasi tutta la stagione 2022/23, la società non ha mai smesso di credere in lui.

Il rinnovo fino al 2030 rappresenta quindi un atto di fiducia totale, l’ennesima dimostrazione – conclude Francesco Paletti sul Corriere dello Sport – della volontà del Pisa di puntare sul proprio numero 27, sia in chiave tecnica che come potenziale uomo-mercato per il futuro.