Corriere dello Sport: “Bettella-Avellino, De Rossi-Samp? Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Seconda operazione di mercato per il Modena, che dopo il rinnovo del prestito di Alessandro Dellavalle (22) dal Torino, ha ufficializzato l’arrivo del portiere Leandro Chichizola (35), ex Spezia. Un acquisto che avvicina sempre più alla partenza Riccardo Gagno (27), destinazione Benevento.

Nel frattempo, il Venezia ha dato il benvenuto al tecnico Giovanni Stroppa e ha riscattato ufficialmente il portiere Filip Stankovic (23) dall’Inter per 1,5 milioni. Vicino anche l’ingaggio dell’esterno Mattia Compagnon (23) dal Catanzaro. A riferirlo è il Corriere dello Sport.

Il Mantova spinge per il difensore Alessio Castellini (22) del Catania, mentre la Reggiana ha rinnovato con il capitano Paolo Rozzio (33) fino al 2026, dopo dieci stagioni e oltre 200 presenze in maglia granata. Ufficialità in arrivo anche per Basili, Vallarelli e Bozzolan, mentre per Filippo Missori (21) si aspetta il via libera del Sassuolo, che preferirebbe un prestito.

Capitolo allenatori: la Sampdoria fa sul serio per Daniele De Rossi, individuato come l’uomo giusto per rilanciare il progetto blucerchiato dopo la salvezza ottenuta nel playout contro la Salernitana. Ma, come riporta il Corriere dello Sport, nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Monza, in caso di cambio di proprietà con la possibile entrata della cordata guidata da Baldissoni e Burdisso.

Sempre secondo il Corriere dello Sport, la Samp valuta anche Salvatore Foti, ex vice di Mourinho, pronto alla sua prima esperienza da tecnico. Più defilati Fabio Pecchia e Beppe Iachini, mentre Silvio Baldini, appena promosso col Pescara e poi dimissionario, resta una suggestione da non escludere.

Tra le trattative, piace Simone Scuffet del Cagliari: si ipotizza uno scambio con il difensore Alessandro Riccio. Sarà comunque rivoluzione: tanti giocatori partiranno, si alleggerirà il monte ingaggi e Fabio Borini saluterà a fine contratto.

In casa Avellino, in attesa di sfoltire l’organico di almeno 12 elementi, si attendono i tesseramenti di Davide Bettella (25) e Gaston Pereiro (30). Accordi già chiusi anche per Gyabuaa (23), Milani (20) e Cassano (21).

Pescara molto attivo: tiene d’occhio Marco Nasti (23) della Cremonese e Kevin Cannavò, attaccante del 2000 che piace anche al Venezia. Luca Pandolfi (27) interessa anche all’Avellino. In lista anche Biasci (30), mentre Vivarini dovrà decidere il futuro di Tonin e Meazzi.

Il Frosinone ha ufficializzato le cessioni di Isak Vural (19) e Mateus Lusuardi (21) al Pisa per oltre 5 milioni complessivi. In entrata, piace Lorenzo Gori (21).

Infine, il Bari mette nel mirino Niccolò Pagano, centrocampista della Roma in prestito al Catanzaro nella scorsa stagione. Sarebbe il quarto colpo dopo Warreth, Cerofolini e Calvani. Anche queste operazioni, come riportato oggi dal Corriere dello Sport, confermano che il mercato in Serie B è più vivo che mai.