Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi alza l’asticella: centrocampo più esigente, Vasic verso la conferma. Ipotesi Semper per la porta”

Il Palermo continua a lavorare in vista della nuova stagione, con Filippo Inzaghi impegnato a plasmare una squadra che dovrà evitare le incertezze emerse nel campionato scorso. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il centrocampo rosanero, ad eccezione di Verre (ancora in attesa di sistemazione), è rimasto sostanzialmente invariato, ma con l’aggiunta di Antonio Palumbo, elemento dotato di duttilità e visione, che arriva per agire da trequartista, pur potendo essere utilizzato anche in zone più arretrate del campo.

Secondo quanto sottolineato da Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, Inzaghi predilige un calcio di pressione alta, dove il gioco si sviluppa velocemente verso l’alto, superando spesso la figura del classico regista. Massima intensità in fase di recupero palla, soprattutto a centrocampo, e sviluppo sulle fasce sono tratti distintivi del sistema di gioco del tecnico piacentino. In questo contesto, Palumbo sarà chiamato non solo a rifinire, ma anche ad abbassarsi per dare ordine e geometrie alla manovra.

Vasic, Empoli lo segue ma Inzaghi ci punta

Nel pacchetto di centrocampo figurano elementi come Blin, Gomes, Ranocchia e Segre, a cui si aggiunge Vasic, considerato da Inzaghi un jolly importante. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il serbo nato in Italia, nonostante alcune difficoltà vissute nella scorsa stagione, resta sotto osservazione dell’Empoli, ma l’allenatore rosanero non sarebbe favorevole alla sua partenza.

Al momento, la sensazione è che Vasic goda della piena fiducia del tecnico e possa giocarsi un’altra chance in maglia rosanero. Tuttavia, anche numericamente il Palermo avrebbe bisogno di un ulteriore innesto in quel reparto. Il problema, fa notare ancora Vannini sul Corriere dello Sport, è trovare un under all’altezza per sostituire eventualmente proprio Vasic, che attualmente ricopre quel ruolo.

Intanto, nella giornata di ieri è stata ufficializzata la cessione in prestito oneroso di Kristoffer Lund al Colonia, operazione che rientra nella strategia di snellimento e valorizzazione della rosa.

Capitolo portiere: spunta l’ipotesi Semper

Sul fronte portieri, mentre Francesco Bardi è ancora in attesa di una risposta definitiva dal club, si apre una nuova ipotesi: Adrian Semper. L’ex estremo difensore del Pisa, con cui ha vinto l’ultimo campionato di Serie B proprio con Inzaghi in panchina, potrebbe lasciare i toscani dopo l’arrivo di Scuffet. Il suo profilo è stato segnalato tra quelli graditi al tecnico, e potrebbe rappresentare una valida alternativa in caso di mancato accordo con Bardi o rinuncia a Gomis, altro nome in ballo.

Palermo-Manchester City: cresce l’attesa mondiale

Nel frattempo, cresce l’attesa per l’evento internazionale che vedrà il Palermo affrontare il Manchester City sabato 9 agosto alle ore 21:00, al Renzo Barbera, per l’Anglo-Palermitan Trophy. Come sottolinea Vannini sul Corriere dello Sport, la gara sarà trasmessa in oltre 60 Paesi nel mondo, tra cui Cina, Thailandia, Corea del Sud, Brasile, Stati Uniti e diversi Stati africani.

In Italia, la partita sarà visibile su Sky, DAZN (esclusi piani base) e acquistabile anche in modalità pay-per-view su OneFootball al prezzo di 4,99 euro.

Infine, già annunciate le conferenze stampa prepartita: Pep Guardiola parlerà venerdì alle ore 19:45 nella sala stampa del Barbera, mentre Filippo Inzaghi incontrerà i giornalisti lo stesso giorno alle ore 14:00 presso il Palermo CFA di Torretta.