Corriere dello Sport: “Avellino, Tutino firma. Cesena, Ciervo e Diao Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Colpo di scena ad Avellino: Gennaro Tutino, attaccante classe ’96, torna in biancoverde dieci anni dopo l’ultima esperienza. Come riportato da Pescatore, Renzetti e Talarico sul Corriere dello Sport, il calciatore – atteso oggi a Villa Stuart per le visite mediche – firmerà nelle prossime ore con il club irpino. Il trasferimento avviene dalla Sampdoria con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di promozione in Serie A.

Per completare il mercato in entrata, l’Avellino punta ora a un difensore centrale mancino: i nomi caldi sono Javier Gil Puche (Juventus) e Tomàs Palacios (Inter), ma si monitorano anche Alexiou, Mangraviti, Vulikic e lo svincolato Federico Barba. Se l’innesto sarà un under, sarà necessaria la cessione di Giuseppe Panico. Sul fronte uscite, invece, sono in dirittura d’arrivo le partenze di Frascatore (Guidonia), D’Ausilio (Catania), Toscano (Casertana), Cancellieri (Foggia) e Gori, conteso tra Ascoli e Union Brescia.

Cesena: ufficiali Ciervo e Diao, manca solo Olivieri

Anche il Cesena accelera. Come riportato sul Corriere dello Sport, oggi saranno ufficializzati Riccardo Ciervo (23, ex Sassuolo) e Siren Diao (20, dall’Atalanta), entrambi in prestito secco. L’ultimo tassello in attacco potrebbe essere Marco Olivieri, in attesa di svincolo dalla Triestina. In uscita, Comenencia sembra vicino allo Zurigo.

Pescara: Desplanches già in città, idea Moro per l’attacco

Il Pescara, intanto, ha accolto in città Sebastiano Desplanches, portiere classe 2003 proveniente dal Palermo, che verrà annunciato ufficialmente oggi e svolgerà il primo allenamento agli ordini di Vivarini. Come riportano ancora Pescatore, Renzetti e Talarico sul Corriere dello Sport, il club abruzzese spinge per Luca Moro del Sassuolo e valuta anche il profilo di Mirko Antonucci, che piace anche in Turchia (Sivasspor). Occhi puntati anche su Sgarbi (Napoli), Merkaj (SudTirol) e il giovane Riccio (Atalanta U23). L’obiettivo dichiarato del presidente Sebastiani e del ds Foggia è chiudere diverse operazioni prima della sfida di Coppa Italia contro il Rimini, in programma il 10 agosto alle 20:30.

Catanzaro, è fatta per Liberali. Empoli su Vasic

Il Catanzaro riprende oggi gli allenamenti con una novità: l’arrivo di Mattia Liberali (18), talento in uscita dal Milan, pronto a firmare un quadriennale. Il ds Ciro Polito è a caccia anche di Simone Bastoni (Cesena), ma deve guardarsi dalla concorrenza di Modena e Monza.

Reggiana e Empoli, altri movimenti

La Reggiana ha ufficializzato Danilo Quaranta (28, ex Juve Stabia) e ceduto Osmane Camara (19) al Cittadella Vis Modena. In arrivo Missori o Dembelè, mentre Shaibu andrà alla Pro Vercelli.

Infine, l’Empoli guarda con attenzione alla Serie B per completare il centrocampo. Tornano d’attualità i nomi di Drissa Camara (ex Parma), Aldo Florenzi (Cosenza) e soprattutto Aljosa Vasic del Palermo, come scrivono Pescatore, Renzetti e Talarico sul Corriere dello Sport.