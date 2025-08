Corriere dello Sport: “Cagliari-Esposito, balla un milione. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il Cagliari non si ferma e resta protagonista assoluto del calciomercato estivo. Il club rossoblù è determinato a portare in Sardegna Sebastiano Esposito (23) dall’Inter, in un’operazione destinata a chiudersi a titolo definitivo, considerando la scadenza del contratto del giocatore nel 2026.

Come riportano Splendore e Trotta sul Corriere dello Sport, l’operazione ha vissuto una fase di apparente rallentamento, ma tra le parti si continua a lavorare in un clima positivo: resta da limare la distanza tra la richiesta nerazzurra (circa 4 milioni più il 50% sulla futura rivendita) e l’offerta del Cagliari, ferma a 3 milioni. I sardi vorrebbero vincolare la percentuale alla salvezza del club.

Esposito, intanto, ha già espresso la sua volontà: vuole il Cagliari, e questo potrebbe accelerare la chiusura. Da ambienti rossoblù filtra ottimismo: la fumata bianca potrebbe arrivare da un momento all’altro.

Piccoli, Luvumbo e gli altri in uscita

Il possibile arrivo di Esposito è slegato da Roberto Piccoli (24), ancora nel mirino di club esteri, in particolare del West Ham. Secondo quanto riferito da Splendore e Trotta sul Corriere dello Sport, anche l’Atletico Madrid ha contattato il Cagliari per conoscere le condizioni del giocatore, valutato 30 milioni di euro (trattabili).

Situazione simile per Zito Luvumbo (23), seguito in Francia e Germania, mentre Zortea e Obert sono tra i nomi in uscita.

Simeone a un passo dal Torino. Il Como aspetta Morata

Ore calde anche per il Torino, vicino alla chiusura per Giovanni Simeone (30). Nella giornata di oggi è previsto un nuovo contatto con il Napoli per definire i dettagli della cessione dell’argentino. Il Como, intanto, continua il pressing per Alvaro Morata (32): come riportato sul Corriere dello Sport, si lavora con il Galatasaray per trovare un’intesa sull’indennizzo per interrompere in anticipo il prestito.

Ufficiale Goglichidze all’Udinese, Bondo atteso alla Cremonese

L’Udinese ha annunciato l’acquisto di Saba Goglichidze (21) dall’Empoli per 4 milioni di euro. Visite mediche superate a Villa Stuart e firma fino al 2030. Secondo quanto riferiscono ancora Splendore e Trotta sul Corriere dello Sport, è vicina anche la cessione di Florian Thauvin (32) al Lens, sulla base di 6 milioni, dato il mancato rinnovo del contratto.

In Serie B, intanto, la Cremonese ha raggiunto l’accordo con il Milan per il prestito di Warren Bondo (21), ma il giocatore si è preso qualche giorno di tempo per decidere.

Il punto sulle altre: Parma, Verona, AEK Atene

Il Parma ha ufficializzato Abdoulaye Ndiaye (22) dal Troyes, con contratto fino al 2030, mentre Dennis Man (26) è pronto a firmare col Psv per una cifra di 9 milioni. Il Verona, nel frattempo, valuta Victor Nelsson (26) come alternativa a Fali Candé (27) del Venezia.

Infine, Luka Jovic (27), ex attaccante del Milan, ha scelto l’AEK Atene fino al 2027, rifiutando le proposte di Cruz Azul e Real Oviedo.