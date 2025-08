Giornale di Sicilia: “Il City pronto per il Barbera, lo show in mondovisione”

Un’amichevole di lusso, ma non solo. Sabato sera, al Barbera, andrà in scena il match più atteso dell’estate rosanero: Palermo-Manchester City, sfida valida per l’Anglo-Palermitan Trophy, che segnerà anche il debutto dei rosa davanti al proprio pubblico. Un evento internazionale, trasmesso in oltre 60 Paesi grazie agli accordi siglati dal portale City+, con copertura in Italia su Sky, Dazn, Now e OneFootball.

Il Manchester City sbarcherà a Palermo venerdì, e in serata sarà Pep Guardiola a presentare l’evento in conferenza stampa direttamente dallo stadio. Alle 14, invece, toccherà a Filippo Inzaghi, che parlerà al centro sportivo di Torretta. Per il City Football Group, sarà la prima sfida “in famiglia” in Sicilia: a marzo scorso il Palermo aveva affrontato e battuto il Lommel (2-1), mentre il Manchester City ha già affrontato Girona e Yokohama Marinos, due delle altre società del gruppo.

Guardiola vuole subito risposte

Nonostante si tratti di un’amichevole, Guardiola chiederà il massimo impegno: la scorsa stagione, come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, è stata la più deludente della recente storia dei Citizens, chiusa con un solo trofeo (Community Shield 2024, vinto ai rigori contro lo United). Per il resto: terzo posto in Premier, finale di FA Cup persa col Palace, uscite premature in Champions, Mondiale per Club e Coppa di Lega.

Proprio per questo motivo, Pep vuole ripartire col piede giusto. L’arrivo di nuovi volti come Trafford, Ait-Nouri, Reijnders e Cherki è stato accompagnato dal peso specifico dell’addio di due senatori come De Bruyne e Walker. Ma davanti ci sono ancora Haaland, Marmoush, il giovane Echeverri e il promettente Bobb, pronti a stupire.

Lo stadio sarà pieno: il Barbera si veste a festa

Lo stadio Barbera si prepara a una serata di gala: biglietti quasi esauriti, organizzazione impeccabile e clima da grande evento. Come riportato dal Giornale di Sicilia, sia Guardiola che Inzaghi potrebbero operare un parziale turnover in vista degli impegni ufficiali del 17 e 18 agosto — rispettivamente Wolverhampton-Man City e Cremonese-Palermo in Coppa Italia — ma l’atmosfera da grande calcio è assicurata.

I tifosi palermitani attendono con entusiasmo la possibilità di vedere da vicino alcune delle stelle del club inglese, che ha dominato il calcio europeo nell’ultima decade. Ma soprattutto, sarà un test per misurare la crescita del Palermo in questo precampionato: uno spettacolo globale, in campo e fuori.