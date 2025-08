Corriere dello Sport: “Palermo, in stand by anche la cessione di Lund. Impressiona Avena”

Non solo la trattativa per il secondo portiere. In casa rosanero si valutano anche gli sviluppi legati al futuro di Lund, ancora in bilico tra la permanenza a Palermo e la possibile partenza verso la Bundesliga. Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la cessione dell’esterno statunitense al Colonia è attualmente in fase di «stand by», ma nel caso in cui il calciatore insistesse per trasferirsi in Germania, la società non si opporrebbe.

«Una sua partenza stravolgerebbe alcuni equilibri – scrive Vannini sul Corriere – ma potrebbero essere trovate soluzioni interne». Le alternative non mancano: Di Francesco, così come Pierozzi o Gyasi, sono giocatori in grado di adattarsi anche sulla corsia mancina. Tuttavia, per adesso il club resta in attesa di sviluppi concreti, consapevole che la volontà del calciatore sarà determinante.

Un’altra riflessione riguarda il reparto arretrato. Come sottolinea ancora Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo è alla ricerca di un difensore mancino da affiancare a Ceccaroni. La pista Obaretin, vicino all’Empoli, appare ormai sfumata – sebbene non del tutto – ma resta fermo il principio che si debba trattare di un calciatore under. In tal senso, la società ha apprezzato l’ottimo ritiro di Pietro Avena, classe 2007, prodotto del vivaio, che ha impressionato per personalità e affidabilità.

Infine, si avvicina la necessità di gestire le posizioni dei tre elementi fuori dal progetto tecnico. Si tratta di Buttaro, Verre e Saric, tutti sotto contratto ma destinati ad allenarsi a parte finché non si troverà una sistemazione adeguata. Come spiega Vannini sul Corriere dello Sport, il club sta lavorando per risolvere queste situazioni in uscita, consapevole dell’importanza di snellire l’organico e concentrarsi esclusivamente sui giocatori inseriti nel progetto tecnico di Inzaghi.