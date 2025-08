Corriere dello Sport: “Empoli, nel mirino tre giocatori del Sassuolo. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Dopo il grave infortunio di Marco Pompetti, il Catanzaro è alla ricerca di un nuovo centrocampista. Come riportano Roberto Barbacci, Beniamino Pescatore e Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il nome in cima alla lista è quello di Alessandro Bianco, classe 2002, di proprietà della Fiorentina, reduce da una stagione al Monza con 34 presenze e una rete.

«Bianco è sotto valutazione da parte dello staff viola – scrivono i giornalisti del Corriere dello Sport – che sta decidendo in ritiro in Inghilterra se tenerlo o cederlo nuovamente». Le alternative, spiegano sempre Barbacci, Pescatore e Talarico sul Corriere dello Sport, portano a Simone Bastoni del Cesena e Giovanni Corradini, di proprietà dello Spezia ma protagonista nella scorsa stagione con la Ternana. Intanto, è ormai certo l’arrivo in Calabria del giovane ex Milan Mattia Liberali (18), pronto a mettersi a disposizione di Aquilani.

Sul fronte uscite e movimenti, la Reggiana del ds Fracchiolla lavora per piazzare Shaibu alla Pro Vercelli e Camara alla Torres, mentre resta vivo l’interesse per Antonio Di Nardo del Campobasso. In difesa, se non dovesse sbloccarsi la trattativa per Missori del Sassuolo, si vira su Ali Dembélé del Torino. I neroverdi, intanto, hanno proposto al Cesena anche Riccardo Ciervo, Edoardo Pierangolo e Yeferson Paz.

In chiave Empoli, occhi puntati sull’attacco del Sassuolo: piacciono Luca Moro, Nicholas Pierini e soprattutto Samuele Mulattieri, mentre resta viva la pista che porta al difensore Matteo Lovato della Salernitana. Il Monza accelera per Filippo Delli Carri del Padova e guarda anche a Lautaro Giannetti dell’Udinese. Il Venezia, invece, ha messo nel mirino il centrocampista Aaron Ciammaglichella del Torino.

All’estero, l’olandese Melle Meulensteen è pronto a firmare con gli Eagles fino al 2029. In Italia, lo Spezia valuta la cessione di Mirko Antonucci per coprire il buco lasciato da Tutino, che è pronto a fare ritorno all’Avellino. Come rivelano ancora Barbacci, Pescatore e Talarico sul Corriere dello Sport, l’attaccante firmerà domani un contratto con i biancoverdi, con la Sampdoria che contribuirà al 60% dell’ingaggio. L’accordo è sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di promozione in Serie A.

Resta aperta la questione del difensore mancino: o partirà Giuseppe Panico, o il club sarà costretto a tesserare un under. Nel frattempo, il ds Aiello continua a monitorare Javier Gil Puche (Juventus), Christos Alexiou e Tomás Palacios (Inter), con alternative over rappresentate dallo svincolato Federico Barba, Massimiliano Mangraviti del Cesena e Stipe Vulikic della Samp. Intanto, è stato rinnovato il contratto di Tommaso Cancellotti fino al 2027.

Affari in movimento anche per la Juve Stabia, che ha chiuso per il prestito dall’Inter del difensore Giacomo Stabile (oggi le visite mediche), mentre Danilo Quaranta è a un passo dalla Reggiana. Infine, prosegue la trattativa tra Triestina e Reggiana per il centrocampista Omar Correia (25).