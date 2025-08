Corriere dello Sport: “La Dea su Arokodare. Como-Morata sprint Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il futuro di Alexis Sanchez continua ad essere un rebus. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il cileno non rientra più nei piani dell’Udinese e sta valutando nuove soluzioni. Dopo aver rifiutato finora offerte dalla Saudi League, l’attaccante – sotto contratto con la società dei Pozzo per un altro anno – preferirebbe restare in Europa, nonostante il nodo dell’ingaggio renda complicata ogni trattativa. «Non si esclude – scrive Trotta sul Corriere dello Sport – una mediazione tra le parti per facilitare l’addio».

Sempre secondo quanto riportato da Trotta sul Corriere dello Sport, l’Udinese è invece più avanti nella trattativa per la cessione di Florian Thauvin al Lens. Il francese ha già dato il suo benestare al trasferimento, e il club friulano lavora per chiudere sulla base di 5 milioni di euro. Intanto è fatta per l’arrivo di Saba Goglichidze: il terzino georgiano lascia l’Empoli e firma un quinquennale con i bianconeri, che verseranno 4 milioni per il cartellino.

Capitolo Parma: Dennis Man è pronto a salutare. L’attaccante romeno andrà al PSV, operazione da circa 10 milioni. E con Simon Sohm ormai verso la Fiorentina, i ducali puntano dritti su Giovanni Reyna: l’ultima offerta da 8 milioni è molto vicina alla richiesta del Borussia Dortmund.

In casa Atalanta, il nome in cima alla lista resta Tolu Arokodare, ma restano vive anche le piste che portano a Rodrigo Muniz e Nikola Krstovic, quest’ultimo preferito dalla Roma per un’eventuale sostituzione di Dovbyk.

Sul fronte Torino, si avvicina l’intesa per Giovanni Simeone: l’accordo col giocatore c’è, e ora si lavora con il Napoli sulla base di 6-7 milioni di euro. Dopo Ngonge e Milinkovic-Savic, sarebbe il terzo affare sull’asse Torino-Napoli. Intanto, lo Spartak Mosca non molla la presa su Saul Coco: i russi offrono 15 milioni più bonus, i granata ne chiedono 20.

Capitolo Como: secondo quanto riferisce ancora il Corriere dello Sport, sarà questa la settimana decisiva per Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è da tempo in contatto con Cesc Fabregas, che lo aspetta per consegnargli le chiavi dell’attacco. Morata attende che venga rispettata l’intesa con il Galatasaray, che prevedeva la sua liberazione all’arrivo di Victor Osimhen.

Infine, è ufficiale il ritorno di Domagoj Bradaric al Verona, che lo ha rilevato a titolo definitivo.