Corriere dello Sport: “Il Palermo si prende una pausa strategica sul mercato”

Il Palermo si prende una pausa strategica sul mercato, almeno fino a Ferragosto. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, in questi giorni le attenzioni del club rosanero sono interamente rivolte alla preparazione dell’amichevole di lusso contro il Manchester City, in programma sabato 9 agosto al «Barbera» e trasmessa in diretta su Sky Sport.

Nel frattempo, come riferisce ancora Vannini sul Corriere, la squadra si ritroverà oggi a Torretta, mentre mercoledì è prevista un’amichevole a porte chiuse al centro sportivo contro l’Athletic Club Palermo, formazione di Serie D che annovera tra le sue fila gli ex rosanero Mazzotta e Crivello. Nell’appuntamento di sabato sera contro la corazzata di Guardiola, i tifosi potranno intravedere un primo abbozzo del Palermo targato Inzaghi, seppur condizionato dalle condizioni fisiche non ottimali di elementi chiave come Magnani e Palumbo, che proseguono il lavoro differenziato.

L’obiettivo vero resta il debutto ufficiale stagionale, fissato per sabato 16 agosto, con la gara di Coppa Italia a Cremona. Solo dopo quella data, il club potrà trarre valutazioni definitive sull’organico.

Come riporta il Corriere dello Sport a firma di Paolo Vannini, il direttore sportivo Carlo Osti resta comunque vigile: telefonino acceso e antenne dritte, ma senza forzature. «Il mercato per ora è in stallo. Per scelta», scrive Vannini, sottolineando la volontà di Inzaghi e del suo staff di lavorare sull’attuale gruppo prima di decidere eventuali aggiustamenti negli ultimi quindici giorni di trattative.

Un intervento in porta resta comunque probabile. Dopo la definizione del prestito di Desplanches al Pescara, che deve solo essere formalizzato, il club sta valutando il profilo di Francesco Bardi, classe 1992, ex Frosinone, Bologna e Reggiana. Il portiere è attualmente svincolato e potrebbe essere tesserato con il ruolo di vice Gomis, oggi titolare. Da Vannini arriva anche la precisazione che il Palermo ha già tesserato Lezzerini dalla Fiorentina, ma Bardi resta l’ipotesi più concreta per completare il reparto.

Al momento, oltre a Gomis, tra i pali ci sono solo i giovani Di Bartolo, destinato però alla Serie D, e Cutrona.