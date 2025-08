Ex rosa, Luca Vido ad un passo dall’Union Brescia

Il nuovo Brescia di Giuseppe Pasini è al lavoro per assemblare una squadra competitiva sin da subito, in vista del prossimo campionato di Serie C. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club lombardo sarebbe molto vicino ad aggiungere un tassello molto importante al suo attacco, ovvero l’ex attaccante rosanero Luca Vido.

Le rondinelle sembrerebbero aver quindi beffato le altre pretendenti della Serie B per Vido, tra cui il Padova. Il bomber veneto, attualmente svincolato dopo la scorsa stagione alla Reggiana, svolgerà lunedì le visite mediche e, dopo aver firmato il contratto, si aggregherà al resto della squadra. Il classe ’97 si andrebbe quindi ad aggiungere a una rosa già ottima per la categoria.