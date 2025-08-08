Corriere dello Sport: “Palermo, doppio esame per Gomis”

La partenza di Lund direzione Colonia apre un ragionamento necessario sulla fascia sinistra. Come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo dovrà ora decidere se intervenire sul mercato per affiancare un’alternativa al neo arrivato Augello. È una possibilità concreta, anche se – riporta sempre il Corriere dello Sport – prende quota l’ipotesi di una soluzione interna: la duttilità di elementi come Pierozzi, Gyasi e Di Francesco potrebbe consentire a Dionisi di gestire il binario mancino con risorse già presenti in organico.

Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa, l’eventuale acquisto di un nuovo terzino sinistro dovrà necessariamente riguardare un profilo Under 23. Con l’ingaggio ormai imminente del portiere Francesco Bardi – svincolato dopo l’esperienza alla Reggiana e pronto a firmare un biennale – gli slot Over risultano infatti tutti occupati. Il 33enne toscano sarà il vice di Gomis, ma – sottolinea il Corriere dello Sport – l’attuale titolare sarà sottoposto a un doppio esame: le prestazioni nell’amichevole contro il Manchester City e nella gara di Coppa Italia a Cremona saranno decisive per valutare la sua affidabilità. Qualora Gomis non dovesse offrire sufficienti garanzie, la società rosanero potrebbe pensare a un nuovo titolare tra i pali, con Jonathan Klinsmann del Cesena come opzione concreta. In tal caso, Bardi resterebbe dodicesimo.

Sempre secondo Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, il ds Carlo Osti, dopo Ferragosto, concentrerà le sue attenzioni principalmente sul mercato degli Under. In difesa, resta attuale l’ipotesi Davide Veroli, classe 2003 del Cagliari, come possibile rinforzo per affiancare Ceccaroni sul centrosinistra. Va segnalata anche la presenza in rosa di Buttaro, che pur non rientrando nei piani tecnici è a tutti gli effetti un Under tesserato.

Il bacino degli Under 23, evidenzia ancora il Corriere dello Sport, potrebbe essere utile anche per il centrocampo, soprattutto nel caso di una partenza di Aljosa Vasic, seguito da Empoli, Reggiana e Catanzaro. Tuttavia, l’italo-serbo piace a Inzaghi e potrebbe restare. In uscita invece Dario Saric: il centrocampista bosniaco, classe ’95, è prossimo al ritorno all’Antalyaspor dopo essere finito fuori dai piani del tecnico.