Corriere dello Sport: “Partipilo torna a casa. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Bari riporta a casa un figlio della sua città. Come riferito da Antonio Guido e Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, è ormai tutto pronto per il ritorno in biancorosso di Antony Partipilo. Il trequartista classe ’94, attualmente in forza al Parma, sta per trasferirsi in Puglia con la formula del prestito con diritto di riscatto, esercitabile in caso di promozione in Serie B. Dopo un lungo tira e molla, l’accordo tra il club emiliano, il Bari e l’entourage del giocatore è stato trovato: oggi è attesa la firma sul contratto. Fondamentale, come sottolineano Guido e Ferrari sul Corriere dello Sport, l’apertura del Parma, disposto a farsi carico della metà dell’ingaggio del calciatore (circa 550 mila euro). Il classe ’94 è atteso in città tra oggi e domani per le visite mediche.

Non si ferma qui il mercato del Bari: in uscita, infatti, c’è Giacomo Manzari, altro talento barese che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si trasferirà in prestito al Crotone. Definita anche un’altra operazione in uscita: Karlo Lulic, centrocampista croato classe ’95, è pronto a scendere di categoria per raggiungere Raffaele Maiello al Casarano.

Zanimacchia a Modena, Calò al Frosinone. Palermo osservato speciale per Klinsmann e Vasic

Tra i tanti movimenti di giornata raccontati da Antonio Guido e Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, spicca anche il trasferimento di Luca Zanimacchia al Modena. L’attaccante – protagonista della promozione in Serie A con la Cremonese – si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di ulteriore promozione dei canarini. Nell’ultima stagione, Zanimacchia ha disputato 33 presenze fra campionato, Coppa Italia e playoff, firmando 1 gol e 4 assist.

In Serie B si muove anche il Cesena, che ha ceduto in prestito al Frosinone il centrocampista Giacomo Calò (classe ’96). I ciociari sono attivi anche in entrata: come riportano Guido e Ferrari, sono in arrivo Tommaso Arrigoni (31) dal Südtirol e Michele Castagnetti (35) dalla Cremonese. Per l’attacco si fa il nome di Fabio Abiuso (22) del Modena, mentre manca solo l’ufficialità per Marco Olivieri (26) dalla Triestina.

E intanto resta da monitorare anche la situazione legata al portiere Jonathan Klinsmann del Cesena, che – sottolinea ancora il Corriere dello Sport – interessa al Palermo come possibile titolare qualora Gomis non dovesse offrire garanzie.

Tanti nomi sul taccuino: Vasic, Coubi, Shpendi e non solo

Sempre secondo il Corriere dello Sport, Fiorentina e Udinese continuano a seguire con attenzione l’attaccante classe 2002 Cristian Shpendi, mentre il Milan potrebbe cedere il terzino Andrei Coubi (22), che piace in Serie B. Su Aljosa Vasic (23), centrocampista del Palermo, ci sono le attenzioni di Reggiana ed Empoli: un’eventuale partenza del serbo potrebbe influenzare anche le strategie rosanero sul mercato degli Under 23.

Il Forlì ha invece chiesto il giovane terzino sinistro Giacomo Cavallini (20) della Reggiana, mentre il Sassuolo non si è ancora espresso sulla richiesta da parte dei granata per Filippo Missori (21), esterno difensivo dal futuro promettente.

Colpi in arrivo per la Samp e Monza, Venezia su Lovato

Chiude la panoramica il focus sulla Sampdoria: come riportato da Antonio Guido e Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, dopo l’arrivo di Jordan Ferri, i blucerchiati hanno messo sotto contratto anche il centrocampista svincolato Liam Henderson (29), che ha già svolto le visite mediche. Il ds Mancini spinge per Mattia Aramu (30), in corsa tra Modena e Monza, e valuta anche il profilo di Olver Abildgaard (29) del Como per completare la mediana.

Il Monza, dal canto suo, sta per definire l’arrivo del difensore Filippo Delli Carri (26) dal Padova, con un contratto fino al 2029. Il Venezia è invece sulle tracce di Matteo Lovato (25), centrale della Salernitana, e stringe per il difensore Ahmed Sidibe (23), in forza al Koper, in Slovenia.