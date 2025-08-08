Corriere dello Sport: “Esposito sceglie il Cagliari. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Sebastiano Esposito giocherà nel Cagliari. Come riportato da Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, è stato lo stesso attaccante dell’Inter a spostare in maniera decisiva l’equilibrio della trattativa. Pur essendo stato seguito con insistenza dal Parma, Esposito ha scelto la Sardegna, convinto dal progetto tecnico e dalla solidità del club. Nessuno scippo o clamoroso sorpasso, ma solo una chiara presa di posizione del classe 2002, che ha indirizzato la trattativa con decisione verso i rossoblù.

Come spiegano Splendore e Trotta sul Corriere dello Sport, il Parma si è tirato indietro nel momento in cui ha compreso che l’attaccante non avrebbe cambiato idea. Un segnale chiaro, che ha motivato il Cagliari ad aumentare lo sforzo economico senza però superare i propri limiti di bilancio: la distanza tra i 3 milioni inizialmente offerti e i 4 richiesti dall’Inter è stata limata nelle ultime ore. Restano ancora da definire alcuni dettagli, in particolare sulla percentuale di rivendita – compresa tra il 30 e il 40% – ma l’intesa è sostanzialmente chiusa. Esposito firmerà un contratto quinquennale.

Morata al Como: è ufficiale il colpo dell’estate

Il racconto di Splendore e Trotta sul Corriere dello Sport: l’attaccante ha sempre voluto raggiungere Fabregas. Accordo da 10 milioni col Milan

Un altro affare di primo piano riguarda Alvaro Morata, che ha firmato con il Como. L’operazione, spiegano ancora Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, si è sbloccata dopo l’intesa tra Milan e Galatasaray per interrompere anticipatamente il prestito: i turchi hanno ricevuto un indennizzo di 6 milioni, mentre i rossoneri incasseranno 10 milioni dal Como per la cessione definitiva dell’attaccante spagnolo.

Morata ha firmato un contratto triennale con opzione per un quarto anno, realizzando così il suo desiderio di tornare a lavorare con Cesc Fabregas, tecnico e punto di riferimento del nuovo corso lariano. Sempre secondo il Corriere dello Sport, il club comasco ha respinto anche una proposta da oltre 40 milioni del Tottenham per Nico Paz, deciso a rimuovere qualsiasi clausola di recompra in favore del Real Madrid.

Sassuolo, doppio colpo Idzes-Candé. Cremonese su Bondo, Man vicino al PSV

Come riportano Splendore e Trotta sul Corriere dello Sport, si muove anche il Sassuolo, che ha definito due operazioni in entrata: Jay Idzes (25) e Fali Candé (27) arriveranno per un totale di 11 milioni di euro più bonus. I neroverdi hanno accelerato nella giornata di ieri, chiudendo gli accordi con determinazione.

Scatto anche della Cremonese: Davide Nicola, con il supporto del Milan, ha intensificato il pressing per Warren Bondo (21), che ha confermato la sua apertura verso i grigiorossi. I dialoghi proseguiranno nei prossimi giorni per cercare di chiudere l’intesa entro l’inizio della prossima settimana, ma – sottolinea il Corriere dello Sport – non sono esclusi inserimenti dell’ultima ora.

Infine, Dennis Man è ormai ad un passo dal PSV: secondo quanto riferito da Splendore e Trotta, l’accordo tra i club è stato raggiunto sulla base di 9 milioni di euro.