Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi pensa a come blindare la porta”

Il Palermo riparte da Empoli con un obiettivo preciso: ritrovare la solidità difensiva. La formazione di Filippo Inzaghi, protagonista di un avvio di campionato positivo, deve ancora risolvere alcune criticità nella fase di non possesso. I numeri parlano chiaro: nelle prime cinque giornate di Serie B, i rosanero hanno mantenuto la porta inviolata soltanto una volta, incassando cinque reti nelle successive quattro partite.

Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’unico clean sheet stagionale in campionato risale alla prima giornata, quando il Palermo superò la Juve Stabia per 1-0 al Renzo Barbera. Da quel momento, la squadra di Inzaghi ha sempre subito almeno una rete, mostrando una vulnerabilità sulla quale il tecnico e il suo staff hanno lavorato durante la sosta per le Nazionali.





Un Palermo più offensivo, ma meno solido

Il dato che emerge dall’analisi di Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport riguarda soprattutto il confronto con la passata stagione. Dopo cinque giornate, infatti, i rosanero avevano già collezionato tre clean sheet, contro l’unico registrato nell’attuale campionato.

Una differenza che potrebbe essere legata anche alla nuova impostazione tattica. Il Palermo ha cambiato modulo, alzato il baricentro e aumentato la propria vocazione offensiva, scegliendo un atteggiamento maggiormente propositivo.

Una trasformazione che ha portato benefici nella produzione offensiva, ma che ha inevitabilmente modificato gli equilibri della squadra. Il Palermo a trazione anteriore non è ancora riuscito a trovare la necessaria continuità nella fase difensiva.

Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la formazione rosanero deve perfezionare alcuni meccanismi, migliorare la lettura delle situazioni di gioco e aumentare l’attenzione quando non è in possesso del pallone.

Un lavoro che non riguarda esclusivamente i difensori, ma coinvolge tutti i reparti.

I cali di concentrazione contro Arezzo e Mantova

Tra gli aspetti sui quali Inzaghi dovrà intervenire ci sono anche i cali di concentrazione emersi in alcune partite.

Il riferimento è alle sfide contro Arezzo in campionato e Mantova in Coppa Italia, disputate a distanza di quattro giorni. In entrambe le occasioni, il Palermo si era portato avanti per 2-0 prima di subire la rimonta degli avversari, riuscendo comunque a conquistare la vittoria.

Episodi che hanno evidenziato la necessità di gestire meglio i momenti delle partite, evitando di concedere opportunità agli avversari quando il risultato sembra ormai indirizzato.

Empoli, occasione per ritrovare il clean sheet

La trasferta di Empoli rappresenta dunque una nuova opportunità per verificare i progressi compiuti durante la pausa.

Secondo l’analisi di Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il definitivo salto di qualità del Palermo passerà anche dalla capacità di blindare la propria porta.

La squadra di Inzaghi è stata costruita per esprimere un calcio offensivo e segnare più degli avversari, ma per sostenere le proprie ambizioni dovrà necessariamente raggiungere standard più elevati anche sul piano dell’affidabilità difensiva.

Ritrovare il clean sheet, a partire dalla sfida di Empoli, sarebbe un segnale importante nella crescita dei rosanero.