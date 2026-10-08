Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi prepara l’Empoli: Pierozzi avanti su Cassandro, Palumbo favorito su Hernani”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
palermo padova 2-1 (62) pierozzi palumbo

Il Palermo continua a preparare la trasferta contro l’Empoli e Filippo Inzaghi sembra avere già alcune idee precise sulla formazione da schierare. Dall’allenamento svolto ieri a Torretta sono emerse indicazioni importanti, soprattutto per quanto riguarda i ballottaggi sulla fascia destra e sulla trequarti.

Come riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, le situazioni di gioco provate durante la seduta hanno fornito alcuni segnali sulle possibili scelte del tecnico rosanero in vista della sfida contro i toscani.


Pierozzi in vantaggio su Cassandro

Uno dei principali dubbi riguarda la corsia destra della difesa. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Pierozzi sembra attualmente in vantaggio su Cassandro per una maglia da titolare nel ruolo di terzino destro.

Una scelta che potrebbe dunque premiare Pierozzi, anche se la decisione definitiva spetterà a Inzaghi.

Palumbo favorito, Hernani torna protagonista in allenamento

Sulla trequarti, invece, le gerarchie sembrano più definite. Antonio Palumbo è nettamente favorito su Hernani, ancora impegnato nel percorso di recupero dopo l’infortunio muscolare.

Il brasiliano, tuttavia, ha fornito segnali incoraggianti. Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Hernani ha lavorato regolarmente con il gruppo e, durante alcune esercitazioni, si è portato anche in prima fila per battere punizioni e calci d’angolo.

Un’indicazione positiva sulle sue condizioni, anche se Palumbo resta il principale candidato a partire dall’inizio contro l’Empoli.

Pohjanpalo atteso oggi a Torretta

All’allenamento di ieri mancava ancora Joel Pohjanpalo. L’attaccante finlandese, reduce dagli impegni con la propria Nazionale, è atteso oggi al centro sportivo per tornare a lavorare con i compagni.

Secondo quanto riferito da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il rientro del centravanti completerà il quadro delle valutazioni a disposizione di Inzaghi in vista della trasferta.

Il Palermo prosegue quindi la preparazione con due indicazioni che sembrano emergere dalle prove tattiche: Pierozzi favorito su Cassandro e Palumbo in vantaggio su Hernani, mentre il ritorno di Pohjanpalo consentirà al tecnico di ritrovare anche il proprio riferimento offensivo.

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