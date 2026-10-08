Corriere dello Sport: “Empoli, Andreoletti debutta contro il Palermo: Shpendi in dubbio. Closing con il fondo americano verso il rinvio”

L’Empoli si prepara a ripartire dopo la lunga sosta per le Nazionali e lo farà affrontando subito la capolista Palermo. Sabato alle 15, la formazione toscana ospiterà i rosanero in una sfida che segnerà anche l’esordio di Matteo Andreoletti sulla panchina azzurra. Intanto, il nuovo tecnico deve fare i conti con alcune situazioni da monitorare in infermeria, mentre sul fronte societario resta aperta la questione legata all’ingresso del fondo americano.

Come racconta Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, quella contro il Palermo sarà una partita particolarmente significativa per Andreoletti, chiamato a sostituire Guido Pagliuca, passato alla Carrarese dopo aver concordato l’esonero con il club della famiglia Corsi.





Andreoletti, un ritorno di fiamma per l’Empoli

L’arrivo del nuovo allenatore rappresenta una scelta che la società toscana aveva già preso in considerazione durante l’estate.

Secondo quanto ricostruito da Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, l’Empoli aveva valutato il profilo dell’ex tecnico del Padova per affrontare la nuova stagione con entusiasmo, prima di decidere di puntare nuovamente su Pagliuca, ancora sotto contratto dopo l’addio maturato nell’ottobre precedente.

Il rapporto con l’allenatore di Cecina, tuttavia, non avrebbe mai trovato la necessaria sintonia. Dopo la sconfitta contro il Modena del 20 settembre, il club ha quindi deciso di affidare la squadra ad Andreoletti.

Il giovane tecnico, nato ad Alzano Lombardo, si è messo in evidenza nelle esperienze con Pro Sesto, Benevento e Padova in Serie C, dopo aver allenato anche Seregno, Inveruno e Sanremese in Serie D.

Adesso il suo percorso sulla panchina dell’Empoli comincerà con una delle sfide più impegnative del campionato: quella contro il Palermo di Filippo Inzaghi.

Shpendi in dubbio, Belardinelli più vicino al recupero

Sul campo, intanto, prosegue la preparazione della formazione toscana.

Come riferisce Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, dopo il fine settimana di riposo l’Empoli è tornato ad allenarsi lunedì pomeriggio, proseguendo martedì con una doppia seduta e mercoledì con un allenamento pomeridiano. Il programma prevede un’altra seduta oggi, prima della rifinitura di domani.

Il lavoro di Andreoletti è concentrato soprattutto sugli aspetti tattici, con l’obiettivo di preparare al meglio la sfida contro la capolista.

Resta però da valutare la situazione degli indisponibili. In attacco, il principale dubbio riguarda Stiven Shpendi, il cui recupero per sabato appare complicato, anche se i prossimi giorni potrebbero offrire indicazioni più incoraggianti.

Maggiori possibilità di rientro sembrano esserci per Belardinelli, mentre appare più difficile poter contare su Egan e Magnino.

Empoli, closing con il fondo americano verso il rinvio

Oltre alle questioni di campo, l’Empoli deve fare i conti anche con una situazione societaria ancora da definire.

La giornata di ieri rappresentava infatti la scadenza prevista per il closing con il fondo finanziario americano, a novanta giorni dall’accordo sottoscritto lo scorso 9 luglio per l’ingresso e l’acquisizione dell’intero pacchetto azionario del club.

Secondo quanto riportato da Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, nelle ultime ore non sono arrivate né conferme né smentite ufficiali, ma la sensazione è che l’operazione possa subire un rinvio.

La trattativa potrebbe proseguire attraverso un rinnovo o una modifica dell’accordo di esclusiva. In alternativa, le parti potrebbero decidere di eliminare il vincolo dell’esclusiva, consentendo all’Empoli di tornare sul mercato e valutare anche altri possibili finanziatori.

Una situazione ancora aperta, dunque, mentre sul terreno di gioco tutte le attenzioni sono rivolte alla sfida contro il Palermo.

Per Andreoletti sarà subito un esame importante: il debutto sulla panchina azzurra arriverà contro la formazione che guida la classifica della Serie B.