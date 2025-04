Corriere dello Sport: “Palermo-Carrarese, le probabili formazioni”

Tutto pronto al Barbera per Palermo–Carrarese, sfida valida per la volata playoff di Serie B. Fischio d’inizio domani alle ore 15, diretta su Dazn. Dirige l’incontro l’arbitro Perri di Roma, assistito da Capaldo e Laudato. Quarto uomo Gemelli, al Var Serra e Avar Sacchi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Palermo si presenta con il classico 3-5-2 disegnato da Dionisi, che ritrova Ceccaroni nel terzetto difensivo completato da Baniya e Magnani davanti ad Audero. In mediana torna titolare Blin, che si alza di qualche metro rispetto al consueto ruolo difensivo, affiancando Gomes e Segre, quest’ultimo preferito a Verre. Sulle corsie esterne ci saranno Pierozzi e Lund, mentre in attacco spazio alla coppia Brunori–Pohjanpalo, in gol da dieci gare consecutive.

Nessuno squalificato per i rosanero, ma attenzione ai diffidati: Gomes, Nikolaou, Blin e Lund. Restano ai box Gomis e Di Francesco.

Palermo (3-5-2): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Blin, Gomes, Segre, Lund; Brunori, Pohjanpalo.

A disposizione: Desplanches, Sirigu, Diakitè, Buttaro, Nikolaou, Ranocchia, Vasic, Verre, Di Mariano, Insigne, Henry, Le Douaron.

All. Dionisi

Sul fronte opposto, la Carrarese di Calabro si schiera con un coperto 4-3-1-2. In porta c’è Fiorillo, protetto da una linea a quattro composta da Imperiale, Guarino, Illanes e Zanon. In mezzo al campo agiranno Giovane, Schiavi e Zuelli, mentre Cicconi si muoverà sulla trequarti a supporto di Finotto e Cherubini. Da segnalare che sarà la prima volta nella storia della Carrarese al Barbera, come sottolinea il Corriere dello Sport. In gruppo anche Torregrossa e Cerri, pronti a subentrare a gara in corso.

Carrarese (4-3-1-2): Fiorillo; Zanon, Illanes, Guarino, Imperiale; Giovane, Schiavi, Zuelli; Cicconi; Finotto, Cherubini.

A disposizione: Ravaglia, Milanese, Oliana, Fontanarosa, Melegoni, Belloni, Manzari, Bouah, Capezzi, Torregrossa, Shpendi, Cerri.

All. Calabro

Indisponibili Bleve e Mazzini; diffidati Torregrossa e Cherubini.