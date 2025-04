Repubblica: “Dionisi: «Palermo, adesso si fa sul serio. In 18 giorni può cambiare tutto»”

Cinque partite in diciotto giorni. È questo il crocevia che attende il Palermo nella corsa playoff per la promozione in Serie A. Un tour de force che comincia domani al Barbera contro la Carrarese (ore 15), per poi proseguire con Catanzaro, Südtirol, Cesena e Frosinone. Sfide decisive, concentrate in due settimane e mezzo che potrebbero riscrivere completamente la classifica.

«Dal punto di vista fisico non ci sono problemi — ha dichiarato l’allenatore Alessio Dionisi — ma su quello mentale possiamo migliorare. A volte ci lasciamo condizionare dall’andamento della partita e questo non va bene». Come racconta Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, Dionisi ritrova finalmente la rosa al completo, eccezion fatta per Di Francesco: «Se c’era un momento ideale per avere tutti a disposizione, è questo. Ma anche se faremo bene con la Carrarese, sarà solo un piccolo mattoncino».

Volata playoff: classifica cortissima

In questo scenario compresso, con tanti scontri diretti, tutto può cambiare. «Ho detto alla squadra che tanto del nostro destino lo determineremo noi. La classifica è molto corta: possiamo arrivare quinti, ma anche decimi se sbagliamo atteggiamento. Oggi siamo settimi: non è la posizione che vorremmo, ma siamo lì, dentro i playoff, e vogliamo migliorare».

Il primo passo è vendicare il ko dell’andata contro la Carrarese, arrivato dopo un errore tra Desplanches e Gomes. «Non l’abbiamo dimenticata — ha ammesso Dionisi — quella partita la incanalammo male per colpa nostra, e non dobbiamo ripetere quegli stessi errori. Vogliamo i tre punti, ma dobbiamo sapere che non sarà affatto semplice».

Statistiche e rimpianti

Un dato pesa sul cammino dei rosanero: il Palermo è la squadra che ha perso più partite tra quelle in corsa per i playoff. Dionisi non si nasconde: «È un dato che non mi piace. Deriva da una gestione emotiva poco equilibrata. Alcune partite le abbiamo perse cercando di vincerle, quando un pareggio ci avrebbe dato una classifica diversa. Ora dobbiamo imparare a gestire meglio i momenti».

Il tecnico ha anche commentato, seppur con rammarico, l’episodio del gol annullato a Bari: «Non mi piace soffermarmi su queste cose, ma rivedendo quell’azione resta il dispiacere: il gol era buono».

Formazione: Segre e Ceccaroni recuperati

Sul piano tattico, Dionisi recupera Segre sulla trequarti e Ceccaroni in difesa. Confermata la struttura dell’undici titolare: Brunori alle spalle di Pohjanpalo, Blin e Gomes in mezzo con Pierozzi e Lund sugli esterni. In difesa, con Ceccaroni ci saranno Magnani e Baniya, mentre in porta va ancora Audero.