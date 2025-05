Corriere dello Sport: “Palermo-Carrarese 1-1. Le pagelle”

A seguire i voti ufficiali assegnati dal Corriere dello Sport e firmati da Paolo Vannini, relativi alla sfida tra Palermo e Carrarese, terminata 1-1 al Renzo Barbera nell’ultima giornata della regular season di Serie B.

PALERMO (3-4-2-1)

Audero 6

Diakitè 6 (dal 29′ st Pierozzi 6)

Baniya 5

Nikolaou 4,5 (dal 1′ st Ceccaroni 6)

Di Mariano 5

Segre 5,5

Ranocchia 5 (dal 39′ st Verre sv)

Lund 6 (dal 17′ st Di Francesco 5)

Insigne 5,5 (dal 1′ st Le Douaron 6,5)

Brunori 6

Pohjanpalo 6

All. Dionisi 4,5

CARRARESE (3-4-2-1)

Fiorillo 7,5

Illanes 6

Guarino 5

Imperiale 6

Bouah 6,5

Schiavi 6 (dal 33′ st Milanese sv)

Zuelli 6,5

Belloni 6 (dal 33′ st Fontanarosa sv)

Cherubini 7 (dal 15′ st Cerri 6)

Torregrossa 6 (dall’8′ st Finotto 6)

Shpendi 6,5 (dal 15′ st Coppolaro 6,5)

All. Calabro 6,5

ARBITRO: Perri (Roma) 6

Per il Palermo prestazione complessivamente sottotono, con diversi elementi in difficoltà, in particolare Nikolaou e Dionisi. Si salva Le Douaron, autore del gol del pareggio. Nella Carrarese spicca la prova del portiere Fiorillo, migliore in campo.