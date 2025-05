Calzone: «Palermo, da corazzata a ultima del plotone playoff: il Barbera resta amaro»

Con l’ultima giornata della stagione regolare si è consumata la cosiddetta “notte della verità”, quella che – come scrive Tullio Calzone sul Corriere dello Sport – «è arrivata a fare chiarezza su un campionato indecifrabile e avvincente, diventato alla fine un vero e proprio rompicapo».

In una serata ricca di colpi di scena, con risultati cambiati fino agli ultimi minuti e verdetti incrociati, la Serie B ha completato il proprio quadro. Il Palermo, dopo l’ennesima prestazione deludente, ha pareggiato in casa con la Carrarese e si è classificato ottavo, conquistando l’ultimo posto utile per i playoff.

«Il Palermo dà ancora una volta il peggio di sé davanti ai propri tifosi al “Barbera”», sottolinea Calzone, evidenziando come la squadra rosanero abbia «perso per strada innumerevoli opportunità». Adesso per Dionisi e i suoi l’unica strada per la Serie A passa dagli spareggi, a partire dalla sfida di sabato prossimo in casa della Juve Stabia, autentica rivelazione del campionato. Un avversario tosto, che ha saputo tenere testa anche alla Sampdoria nell’ultima giornata.

E proprio la Samp è protagonista del verdetto più amaro: retrocede in Serie C per la prima volta nella sua storia. «Evani non può evitare la più amara delle retrocessioni in Serie C, un evento anche questo mai capitato prima allo storico club scudettato con i campioni di Boskov», scrive Calzone.

Nella zona calda della classifica, la Salernitana di Pasquale Marino conquista una preziosa vittoria a Cittadella – altra retrocessa – e si salva dalla discesa diretta, ma dovrà giocarsi la permanenza ai playout contro il Frosinone, nonostante il successo dei ciociari a Sassuolo.

In apertura di serata, prima del fischio d’inizio, un momento speciale è stato dedicato a Fabrizio Castori, premiato dalla Lega per il record di panchine in Serie B: «Un riconoscimento dovuto – sottolinea il Corriere dello Sport – a un uomo di sport capace di rigenerarsi nel tempo senza mai cambiare le regole d’ingaggio del suo calcio passionale, verticale e vincente».

Il tabellone è completo: playoff e playout sono pronti a scrivere la fase più calda della stagione. Ma per molti, la notte appena trascorsa ha già fatto la differenza.