Corriere dello Sport: “Liberali-Como, tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il Como accelera per regalare a Cesc Fabregas uno dei giovani più promettenti del panorama italiano. Come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club lariano ha compiuto un ulteriore passo avanti nella trattativa per Mattia Liberali, mantenendo il vantaggio costruito nelle ultime settimane nonostante il tentativo del Milan di riportare il talento alla base.

Nelle ultime ore sono andati in scena nuovi contatti tra il Como e l’entourage del fantasista classe 2007 per definire gli ultimi dettagli dell’operazione. La clausola rescissoria ammonta a sei milioni di euro, dei quali tre finiranno al Milan e gli altri tre al Catanzaro. Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport sottolinea come il giocatore sia rimasto particolarmente colpito dalla fiducia mostrata dal club lombardo e soprattutto dalla stima di Cesc Fabregas, che lo considera una priorità assoluta ormai da diversi mesi.





La permanenza di Nico Paz non rappresenta un ostacolo all’operazione. Il direttore sportivo del Como, Charlie Ludi, aveva già espresso pubblicamente il proprio apprezzamento per Liberali dichiarando: «È un ottimo talento e un prospetto interessante. Il calcio italiano dovrebbe essere orgoglioso di lui». Il suo eventuale arrivo non escluderebbe nemmeno quello di Cesar Palacios, altro obiettivo individuato da Fabregas per rinforzare la rosa. Parallelamente, il Como ha praticamente definito anche l’operazione con il Getafe per Luis Milla, centrocampista che arriverà per una cifra vicina ai sei milioni di euro.

Molto attivo anche il Parma. Come evidenzia Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, il club emiliano ha accolto Giovanni Daffara, arrivato dalla Juventus per sostenere le visite mediche. L’operazione è stata definita sulla base di cinque milioni di euro più bonus, con i bianconeri che manterranno il 10% sulla futura rivendita del portiere, senza però inserire alcun diritto di recompra. L’arrivo di Daffara potrebbe aprire definitivamente alla cessione di Zion Suzuki, valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro e seguito da diversi club inglesi, tra cui il Leeds.

Anche il Cagliari si muove con decisione sul mercato. Il principale obiettivo per sostituire Marco Palestra è Costantino Favasuli, protagonista dell’ultima stagione con il Catanzaro. La concorrenza resta elevata, ma il club rossoblù punta forte sull’esterno. Nel frattempo si è conclusa ufficialmente l’esperienza di Andrea Belotti, salutato dalla società dopo la scadenza del contratto, anche se non viene esclusa una possibile riapertura della trattativa nelle prossime settimane. A centrocampo resta in cima alla lista Michel Aebischer, mentre Harry Winks rappresenta l’alternativa principale.

Come spiega ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Lecce continua a ricevere manifestazioni d’interesse per Tiago Gabriel, valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro. Il Genoa, invece, dopo aver definito l’arrivo di Hamed Traoré, continua a lavorare anche per Jens Cajuste, con il direttore sportivo Diego Lopez che ha intensificato i contatti direttamente a Rimini insieme al dirigente del Napoli Giovanni Manna. Infine, il Venezia ha ufficializzato l’acquisto dell’esterno sinistro Lorenzo Berardi, proveniente dal Pescara.