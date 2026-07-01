Corriere dello Sport: “Clamoroso a Catanzaro. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il mercato di Serie B continua a entrare nel vivo con numerose operazioni che coinvolgono le protagoniste del prossimo campionato. Come racconta il Corriere dello Sport, Juve Stabia, Catanzaro, Avellino, Arezzo, Empoli e diverse altre società stanno accelerando per definire gli organici in vista dell’inizio della preparazione estiva.

La Juve Stabia è pronta ad aprire un nuovo ciclo tecnico. Il Corriere dello Sport riferisce che è stata ufficializzata la risoluzione del contratto tra Pietro De Giorgio e il Potenza, con il tecnico pronto a firmare un biennale con il club campano. Contestualmente le Vespe hanno blindato Christian Pierobon, che ha rinnovato fino al 2027, evitando così il rischio di perderlo a parametro zero. Resta invece da chiarire il futuro del regista Giuseppe Leone, che ha prolungato fino al 2027 ma mantiene una clausola che potrebbe favorire una partenza anticipata. Riscattati anche i difensori Andrea Giorgini, Lorenzo Carissoni e Manuel Ricciardi, tutti legati alla Juve Stabia fino al 2028.





Tra le altre operazioni, il Verona ha ceduto a titolo definitivo Armel Bella-Kotchap al Venezia. Il Padova, invece, saluta cinque protagonisti della promozione in Serie B: Michele Voltan, Marco Perrotta, Francesco Belli, Lorenzo Crisetig e Simone Russini. Sul fantasista Fabio Maistro, svincolato dalla Juve Stabia, oltre all’Avellino si registrano gli interessi di Padova e Cesena. Il Vicenza è vicino alla firma dell’attaccante Gabriele Moncini, mentre il difensore Riccardo Marchizza è pronto a sottoscrivere un contratto triennale con il club veneto. L’Entella segue con attenzione Giacomo Corona del Palermo, mentre la Carrarese ha messo nel mirino il difensore Jonathan Spedalieri.

Il colpo di scena della giornata arriva però da Catanzaro. Come evidenzia il Corriere dello Sport, è saltato clamorosamente l’accordo con Marco Turati, che non guiderà i giallorossi nonostante un contratto già firmato. Dopo un lungo confronto con il direttore sportivo Ciro Polito, le parti hanno deciso di interrompere il rapporto prima ancora dell’inizio dell’avventura. Non si è trattato di questioni economiche, bensì di divergenze legate all’organizzazione tecnica e ad alcuni aspetti dello staff.

Saltata la pista Turati, il Catanzaro ha immediatamente riaperto il casting per la panchina. I nomi valutati sono quelli di Giorgio Gorgone, Guido Pagliuca ed Emanuele Troise, con Gorgone che al momento sembra il candidato favorito. Parallelamente prosegue il lavoro sul mercato: vicino l’arrivo del difensore Nicolò Postiglione dal Pineto, mentre restano al centro dell’attenzione le situazioni di Mattia Liberali e Costantino Favasuli, entrambi seguiti da numerosi club di Serie A.

L’Avellino continua invece a costruire una rosa sempre più competitiva per Alessandro Nesta. Secondo il Corriere dello Sport, è stato raggiunto l’accordo con la Fiorentina per Eddy Kouadio, mentre sono ormai definiti anche gli arrivi di Brando Moruzzi, Giacomo Faticanti e del finlandese Niklas Pyyhtiä, destinato a diventare il primo giocatore finlandese nella storia del club irpino. Più complicata, invece, la pista Emanuele Pecorino, frenata dall’inserimento di Pisa e Sampdoria. Restano vive anche le opzioni Luca Moro, Luis Hasa, Rares Ilie e Fabio Maistro per rinforzare il reparto offensivo e la trequarti.

L’Arezzo prosegue intanto la costruzione della nuova squadra. Dopo aver sistemato la porta con Nunziante, il direttore sportivo Cutolo è vicino a chiudere per il terzino Marlon Mena Martinez e per il difensore Julian Illanes. Rimangono vive le trattative per Federico Ceccherini e Nicolas Schiavi, mentre sulla mediana dovrebbe arrivare anche Kevin Leone in prestito dal Sassuolo.

In casa Empoli, infine, si attendono novità sia sul fronte societario sia su quello tecnico. Il Corriere dello Sport spiega che Fabio Artico resta il principale candidato per il ruolo di direttore sportivo, mentre per la panchina vengono valutati Guido Pagliuca, Matteo Andreoletti, Emanuele Troise e Federico Coppitelli. Sul mercato, il club toscano potrebbe cedere Stiven Shpendi e Gabriele Guarino, entrambi richiesti da diverse società, mentre il Bari segue con interesse l’esterno offensivo Lars Joseph Ceesay.