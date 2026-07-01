La Nazione Pisa: “Palermo, frenata per Moreo. Marin saluta il Pisa e vola negli Emirati”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
Palermo pisa primo tempo 2-0 (24) moreo

Nelle scorse settimane Marius Marin era stato accostato con insistenza al Palermo, mentre negli ultimi giorni il nome di Stefano Moreo è tornato con forza tra gli obiettivi del club rosanero. Oggi, però, La Nazione Pisa fa il punto sulle due situazioni, delineando uno scenario ben diverso.

Come racconta La Nazione Pisa, la storia tra Marius Marin e il Pisa si è conclusa ufficialmente. Il centrocampista romeno è stato annunciato dall’Al-Nasr, formazione degli Emirati Arabi Uniti, con cui ha firmato un contratto biennale. Una scelta che rispetta la promessa fatta dal giocatore al club nerazzurro e ai suoi tifosi: lasciare Pisa senza trasferirsi in un’altra squadra italiana, a meno di una chiamata dalla Serie A.


Le prime parole del centrocampista sono state rivolte alla sua nuova società: «Ho percepito professionalità, serietà e grande passione per il lavoro. Per questo ho accettato l’offerta del club: porto la mia determinazione e l’ambizione di vincere tutte le partite».

Come evidenzia ancora La Nazione Pisa, il Pisa si prepara ad affrontare una sessione di mercato nella quale dovrà anche gestire la lista Over, che al momento conta diciannove giocatori a fronte dei diciotto posti disponibili.

Sul fronte Stefano Moreo, invece, il quotidiano toscano raffredda sensibilmente la pista Palermo. La Nazione Pisa sottolinea infatti che, nonostante negli ultimi giorni sia tornato a crescere l’interesse del club rosanero per l’attaccante, il Pisa considera pressoché impossibile una sua cessione proprio al Palermo.

Secondo La Nazione Pisa, la società nerazzurra difficilmente accetterà di privarsi del miglior giocatore della passata stagione per rinforzare una diretta concorrente nella corsa alla promozione in Serie A. Una posizione che rende la trattativa estremamente complicata, nonostante il gradimento di Filippo Inzaghi nei confronti dell’attaccante.

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