Giornale di Sicilia: “Palermo, ecco il primo colpo. Adesso Hernani e Cassandro”

Il Palermo inaugura ufficialmente il proprio mercato estivo con il primo acquisto della stagione 2026/27. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero ha annunciato l’ingaggio di Nahuel Estevez, centrocampista argentino arrivato a parametro zero dopo la conclusione della sua esperienza con il Parma.

Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, il classe 1995 ha firmato un contratto biennale, diventando così il primo volto nuovo della rosa affidata a Filippo Inzaghi. Attraverso una nota ufficiale, il Palermo ha comunicato l’acquisto del giocatore, rivolgendo il proprio benvenuto «da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero».





Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’annuncio era atteso da diversi giorni e rappresenta il primo tassello della campagna di rafforzamento con cui il Palermo punta a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie B.

L’ufficialità è stata accompagnata anche da un richiamo a un episodio rimasto nella memoria dei tifosi rosanero. Massimiliano Radicini, sulle colonne del Giornale di Sicilia, ricorda infatti che il Palermo ha ripubblicato sui propri canali social il gol segnato da Estevez nel dicembre 2023 durante Parma-Palermo, rete che valse il momentaneo 2-1 prima del definitivo e spettacolare 3-3.

L’arrivo dell’argentino garantisce esperienza, equilibrio e intensità a un centrocampo destinato a cambiare ulteriormente nelle prossime settimane. Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, la mediana rappresenta infatti uno dei reparti sui quali la dirigenza continuerà a intervenire durante questa sessione estiva, con altri rinforzi già programmati.

Nel corso delle ultime stagioni al Parma, Estevez è diventato uno dei leader dello spogliatoio emiliano grazie alla continuità di rendimento e alle qualità caratteriali. Il centrocampista spera ora di ricreare anche a Palermo lo stesso legame costruito con l’ambiente ducale, trovando una piazza passionale e una tifoseria pronta a sostenerlo.

Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’approdo di Estevez segna anche il ritorno di un calciatore argentino in maglia rosanero. L’ultimo era stato Mario Alberto Santana, dopo una lunga tradizione che ha visto protagonisti anche Javier Pastore, Paulo Dybala e Franco Vázquez.

Il mercato del Palermo, però, è soltanto all’inizio. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia conclude spiegando che nei prossimi giorni sono attesi anche gli annunci ufficiali di Hernani e Filippo Cassandro, destinati a rinforzare ulteriormente la rosa di Filippo Inzaghi.