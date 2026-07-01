Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo stand-by. No del Mantova alla prima offerta per Trimboli”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
inzaghi mirri gardini osti (9)

Il mercato del Palermo prosegue senza sosta, con il direttore sportivo Carlo Osti impegnato sia sul fronte degli acquisti sia su quello delle cessioni. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la società rosanero continua a lavorare per completare la rosa che Filippo Inzaghi avrà a disposizione nella stagione 2026/27.

Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, il primo obiettivo per rinforzare la corsia destra offensiva resta Zito Luvumbo, anche se la trattativa con il Cagliari vive una fase di stallo. Il Palermo, però, continua a monitorare anche piste alternative e mantiene aperti i contatti per Rao, di proprietà del Napoli, e Mattia Compagnon del Venezia.


Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, a centrocampo resta viva anche la candidatura di Simone Trimboli del Mantova. La prima proposta presentata dal Palermo, tuttavia, non è stata ritenuta sufficiente dal club lombardo e la trattativa resta in attesa di nuovi sviluppi.

Parallelamente, il lavoro della dirigenza riguarda anche le uscite. Massimiliano Radicini, sulle colonne del Giornale di Sicilia, spiega che Alexis Blin e Claudio Gomes sono destinati con ogni probabilità a proseguire la propria carriera all’estero, così come Kristoffer Lund e Stredair Appuah, anch’essi in uscita dal progetto tecnico.

Restano inoltre da definire le posizioni di Matteo Brunori e Salim Diakitè, mentre Sebastiano Desplanches, Aljosa Vasic e Giacomo Corona potrebbero proseguire il proprio percorso in Serie B con la formula del prestito. Alessio Buttaro, invece, è destinato a ripartire nuovamente dalla Serie C.

Infine, come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il giovane Cutrona è seguito sia dall’Audace Cerignola sia dalla Nissa, qualora il club nisseno dovesse disputare il prossimo campionato di Serie C. Il calciatore, però, prenderà inizialmente parte al ritiro estivo insieme al resto della squadra.

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