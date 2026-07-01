Giornale di Sicilia: “Marino promuove Estevez: «È il profilo giusto per il Palermo»”

L’arrivo di Nahuel Estevez convince anche chi ha avuto modo di allenarlo. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’ex tecnico rosanero Pasquale Marino, che ha lavorato con il centrocampista ai tempi del Crotone nella stagione 2021/22, ha espresso un giudizio estremamente positivo sul primo acquisto estivo del Palermo.

Intervistato da Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, Pasquale Marino ha dichiarato: «Non c’è bisogno della mia opinione per descrivere un giocatore come Estevez, se l’ha scelto il Palermo significa che è un calciatore che ha le qualità giuste che cercava la società rosanero in mezzo al campo».





Come evidenzia ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Marino conosce bene le caratteristiche dell’argentino e ritiene che il suo ruolo ideale sia quello di mediano davanti alla difesa nel 4-2-3-1 di Filippo Inzaghi. L’ex allenatore del Palermo ha spiegato: «È un organizzatore di gioco, è bravo anche nella fase di interdizione ma soprattutto è un professionista serio che si allena, si cura. Un profilo importante e l’ha dimostrato a Parma».

Entrando nel dettaglio delle caratteristiche tattiche, Pasquale Marino, intervistato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, ha aggiunto: «Nel centrocampo del Palermo lui ricoprirà sicuramente il ruolo di mediano, nei due davanti la difesa. Se gioca in un centrocampo a 3 può fare anche la mezzala. Il ruolo ideale suo è davanti la difesa, a prescindere se si gioca a 2 o a 3. Può fare anche il vertice basso».

L’ex tecnico rosanero promuove pienamente anche la strategia del direttore sportivo Carlo Osti. Come riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Marino è convinto che Estevez rappresenti soltanto il primo tassello di una squadra costruita per essere protagonista nel prossimo campionato di Serie B.

Infine, Pasquale Marino ha parlato anche delle ambizioni del Palermo in vista della nuova stagione. Nell’intervista concessa a Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, ha concluso: «Ha già fatto un gran campionato l’anno scorso. La scorsa stagione c’è stata la sorpresa Frosinone che non era messa in preventivo. In Serie B capita spesso questo. Il Frosinone l’anno prima era in lotta per non retrocedere fino alla fine e l’anno dopo è finita seconda ed è stata promossa in Serie A, facendo un campionato straordinario cambiando anche guida tecnica. Quindi il Palermo deve ripetere un gran campionato come già fatto lo scorso anno per provare a raggiungere l’obiettivo della promozione in Serie A».