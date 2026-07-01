Giornale di Sicilia: “Palermo, si chiude l’avventura di Gomis e Bereszynski”

Si è conclusa ufficialmente l’avventura di Alfred Gomis e Bartosz Bereszynski con il Palermo. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, nella giornata di ieri sono scaduti i contratti dei due calciatori, che non saranno rinnovati e lasciano così il club rosanero dopo aver ricoperto un ruolo importante soprattutto all’interno dello spogliatoio.

Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, pur avendo trovato poco spazio in campo, entrambi sono stati punti di riferimento per il gruppo. Filippo Inzaghi, nel corso della stagione, ne ha più volte sottolineato la leadership e la disponibilità a farsi trovare pronti. Gomis ha collezionato tre presenze, tornando tra i pali ad aprile dopo l’infortunio di Joronen, mentre Bereszynski ha chiuso la sua esperienza con venti apparizioni, nove delle quali da titolare.





Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il percorso di Gomis è stato segnato anche dalla sfortuna. Il portiere senegalese era stato fermato dal grave infortunio subito nell’agosto del 2024 e, quando sembrava pronto a riprendersi il posto da titolare dodici mesi più tardi, una ricaduta ne ha nuovamente rallentato il rientro. Bereszynski, invece, era arrivato a stagione in corso con l’obiettivo di portare esperienza e personalità, facendosi sempre trovare pronto nonostante la forte concorrenza nel reparto difensivo.

Nei giorni scorsi il difensore polacco aveva salutato Palermo anche attraverso i social. Alessandro Arena, sulle colonne del Giornale di Sicilia, ricorda il messaggio pubblicato da Bereszynski: «Bella Sicilia per sempre nel nostro cuore. Grazie», ricevendo l’affetto di diversi compagni di squadra, tra cui Segre, Ceccaroni e Palumbo, ai quali ha risposto con altrettanto affetto.

Per quanto riguarda il futuro, il Giornale di Sicilia spiega che al momento non risultano trattative già avviate. Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, Gomis è alla ricerca di una nuova opportunità da titolare in Serie B o in una squadra di Serie C con ambizioni di promozione. Bereszynski, invece, valuta un ritorno in Polonia, ma non è esclusa una nuova esperienza con la Sampdoria, club con cui ha disputato 211 partite tra il 2017 e il 2025.