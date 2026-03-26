Corriere dello Sport: “Italia, il sogno è americano: Gattuso a caccia del Mondiale”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
Gattuso

Gattuso - fonte lapresse - ilovepalermocalcio

Due partite separano l’Italia dal Mondiale e dodici anni di assenza pesano come un macigno. Ma questa volta, come racconta Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, gli azzurri si affidano al carattere e alla determinazione di Gennaro Gattuso, chiamato a riportare la Nazionale dove merita.

Secondo quanto evidenzia Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, il ct ha lavorato senza sosta negli ultimi mesi, entrando nella testa e nel cuore dei giocatori. Un lavoro silenzioso, continuo, fatto di viaggi, telefonate e rapporti costruiti giorno dopo giorno. Non a caso, come riportato da Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, Calafiori ha ammesso: «Ho sentito più lui di mia madre».


Gattuso ha riacceso quello che Buffon aveva definito il “sacro fuoco azzurro”, dopo una fase complicata culminata con il pesante ko in Norvegia. Da quel momento, il ct ha costruito un gruppo compatto, seguendo una linea chiara: fiducia nei suoi uomini e senso di appartenenza.

Come sottolinea Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, la differenza rispetto al passato sta proprio nell’approccio: meno pressione, più leggerezza, ma senza perdere consapevolezza del momento. L’Italia si gioca tutto, e Gattuso lo sa bene.

Il gruppo è il punto di forza. Niente rivoluzioni, niente scelte dettate dall’esterno: il ct ha puntato sui fedelissimi, seguendo la lezione di Bearzot e Lippi. La mentalità, più di ogni aspetto tecnico, sarà decisiva.

Dal punto di vista tecnico, le certezze non mancano. Donnarumma tra i pali, Tonali in mezzo al campo, e un attacco che con Retegui, Kean e Pio Esposito garantisce gol. Come evidenzia Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, l’Italia ha ritrovato equilibrio e identità.

Resta però il giudizio del campo. Contro l’Irlanda del Nord serviranno attenzione e lucidità: una squadra fisica, abituata a difendersi e ripartire con lanci lunghi. Segnare subito potrebbe indirizzare la partita, mentre subire un episodio negativo rischierebbe di complicare tutto.

Gattuso ha indicato la strada: coraggio, concentrazione e capacità di reagire. Perché, come ribadisce Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, l’Italia ha tutto per farcela.

Adesso, però, non bastano le parole. Servono due vittorie.

E un ritorno che manca da troppo tempo.

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