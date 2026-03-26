Corriere dello Sport: “Avellino, effetto Ballardini: playoff nel mirino, sfida chiave al Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
3a6556e0ad

L’Avellino ha cambiato marcia e guarda al finale di stagione con rinnovata fiducia. Come evidenzia Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, l’arrivo di Davide Ballardini ha dato una svolta concreta al cammino dei biancoverdi, inizialmente chiamato a raggiungere una salvezza tranquilla e oggi capace di riaccendere anche ambizioni diverse. Leondino Pescatore, sul Corriere dello Sport, sottolinea come la missione affidata al tecnico – evitare i playout – sia ormai ben avviata.

Al momento del cambio in panchina, dopo la sconfitta contro il Pescara, l’Avellino navigava a quota 28 punti, con un margine minimo sulla zona spareggi salvezza. Oggi, invece, la classifica racconta un’altra storia: 39 punti, cinque lunghezze di vantaggio sui playout e diverse squadre lasciate alle spalle. Leondino Pescatore, sul Corriere dello Sport, evidenzia anche un dato significativo: i playoff sono ora distanti appena quattro punti, scenario impensabile fino a poche settimane fa.


Il salto di qualità è certificato dai numeri. Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport rimarca come l’Avellino abbia conquistato 11 punti in sette partite, viaggiando a una media da big (1,57 a gara). Un rendimento che ha cambiato le prospettive, nonostante la recente sconfitta contro la Sampdoria, vissuta più come un’occasione mancata che come un passo indietro.

Dal punto di vista tattico, Ballardini ha lavorato soprattutto sulla solidità difensiva. Dopo un avvio complicato, la squadra ha ritrovato equilibrio, come dimostrano i clean sheet contro Juve Stabia e Padova. Leondino Pescatore, sul Corriere dello Sport, evidenzia inoltre come i biancoverdi siano cresciuti anche nella gestione delle palle inattive, risultate decisive in più occasioni.

In vista della sfida contro il Palermo, in programma nel giorno di Pasqua, arrivano anche notizie importanti sul fronte squadra. Ballardini ritroverà Cancellotti dopo la squalifica e Sgarbi, assente a Genova per febbre. Restano invece da monitorare le condizioni di Iannarilli e Favilli, mentre Reale non sarà della partita.

Il match del “Barbera” rappresenta ora un crocevia significativo: l’Avellino vuole chiudere definitivamente il discorso salvezza e, magari, continuare a coltivare un sogno che fino a poco tempo fa sembrava impossibile.

Altre notizie

Screenshot 2026-03-26 062055

Caccia al Mondiale, stasera Italia-Irlanda del Nord: probabili formazioni, come vederla in tv e regolamento

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
Gattuso

Corriere dello Sport: “Italia, il sogno è americano: Gattuso a caccia del Mondiale”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (132) corona

Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi cerca nuove energie: Giovane, Vasic e Corona per lo sprint finale”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
Screenshot 2026-03-26 054214

Palermo, Balzaretti si racconta: «Amore a prima vista, un legame indissolubile con la città»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
9307c55cba91ddfbdb6c8c717ce27fd9-08616-oooz0000

Cesena, UFFICIALE: risoluzione contrattuale per il ds Fusco

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
Screenshot 2026-03-25 183730

Avellino, riprendono gli allenamenti in vista del Palermo: torna Favilli, out Palumbo e Sala

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, ripresa la preparazione in vista dell’Avellino: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
Screenshot 2026-03-25 173044

Italia verso lo spareggio Mondiale, Gattuso carica: «È la partita più importante della mia carriera»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
palermo parma serie b 0-0 (48) lucioni

Lucioni: «Frosinone cambiato con regole dure. Palermo? Programmazione lunga»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
file6 (56)

Bedin presenta B4People: «Non siamo solo società sportive, rappresentiamo 20 città e milioni di tifosi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
file5 (73)

Padova, Breda si presenta: «Bella sfida. Abbiamo un margine di errore bassissimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
abodi

Abodi: «La Serie B è la Lega del rispetto che mette al centro il talento italiano»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-26 062055

Caccia al Mondiale, stasera Italia-Irlanda del Nord: probabili formazioni, come vederla in tv e regolamento

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
Gattuso

Corriere dello Sport: “Italia, il sogno è americano: Gattuso a caccia del Mondiale”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
3a6556e0ad

Corriere dello Sport: “Avellino, effetto Ballardini: playoff nel mirino, sfida chiave al Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (132) corona

Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi cerca nuove energie: Giovane, Vasic e Corona per lo sprint finale”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
Screenshot 2026-03-26 054214

Palermo, Balzaretti si racconta: «Amore a prima vista, un legame indissolubile con la città»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026