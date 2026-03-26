Caccia al Mondiale, stasera Italia-Irlanda del Nord: probabili formazioni, come vederla in tv e regolamento

È la notte della verità. L’Italia affronta l’Irlanda del Nord nella semifinale playoff con un solo obiettivo: tornare al Mondiale dopo dodici anni. Una gara senza appello, in programma questa sera a Bergamo, che può indirizzare il destino degli azzurri.

Il match si giocherà alla New Balance Arena con calcio d’inizio alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.





Le probabili formazioni

Gattuso si affida al 3-5-2, puntando su un attacco pesante e su un centrocampo di qualità.

Italia (3-5-2):

Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.

A disposizione: Carnesecchi, Meret, Gatti, Buongiorno, Scalvini, Pisilli, Cristante, Frattesi, Palestra, Spinazzola, Raspadori, Pio Esposito.

Indisponibili: Scamacca.

L’Irlanda del Nord risponde con un 3-4-2-1, squadra compatta e fisica.

Irlanda del Nord (3-4-2-1):

P. Charles; McNair, McConville, Brown; Hume, McCann, S. Charles, Spencer; Galbraith, Donley; Price.

A disposizione: Peacock-Farrell, Hazard, Brown, Toal, McDonnell, Smyth, Lyons, Kelly, Morrison, Magennis, Dion Charles, Reid.

Indisponibili: Ballard, Bradley.

Arbitro

La gara sarà diretta dall’olandese Makkelie.

Il regolamento

In caso di parità al termine dei 90 minuti, si andrà ai tempi supplementari. Se l’equilibrio dovesse persistere, la qualificazione sarà decisa ai calci di rigore.

Una partita che vale tutto

Gattuso lo ha detto chiaramente: è la partita più importante della sua carriera. L’Italia si gioca il futuro in 90 minuti (o forse 120), con la consapevolezza di non poter sbagliare.

Serviranno concentrazione, coraggio e lucidità. Perché il Mondiale è lì, a due passi.