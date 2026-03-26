Irlanda del Nord, O’Neill sfida Gattuso: «Senza paura. All’Italia mancano i Totti e i Del Piero»

La sfida di Bergamo si preannuncia più complicata del previsto. Come racconta Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, l’Irlanda del Nord arriva con un’idea di gioco chiara e costruita per mettere in difficoltà l’Italia, soprattutto sul piano mentale.

Il commissario tecnico O’Neill punta su organizzazione e compattezza: «Non sarà una gara con tanti gol, questo potrebbe agevolarci. Più la partita va avanti sullo 0-0, più la squadra che ha la pressione maggiore va in difficoltà». Un messaggio diretto, riportato da Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, che lascia intendere quale sia la strategia nordirlandese.





Secondo quanto evidenzia Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, la squadra si presenterà con baricentro basso, linee corte e grande attenzione difensiva. L’obiettivo è chiaro: chiudere gli spazi, resistere e sfruttare eventuali episodi.

Nonostante i limiti tecnici, l’Irlanda del Nord punta sull’aspetto mentale. «Siamo giovani e uno dei vantaggi dell’essere giovani è la mancanza di paura. Non abbiamo nulla da perdere. Dobbiamo credere in noi stessi». Parole che, come sottolinea Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, raccontano un gruppo libero da pressioni.

Anche sul piano offensivo le soluzioni sono limitate, con pochi riferimenti puri in attacco. Ma proprio questa imprevedibilità potrebbe diventare un’arma, in una gara che si giocherà soprattutto sugli equilibri.

O’Neill, però, mostra rispetto per l’Italia e per Gattuso: «La pressione di essere ct dell’Italia è diversa. Ha tutta la mia stima per aver accettato l’incarico e per il lavoro fatto». Un riconoscimento importante, riportato da Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport.

Non manca però la provocazione finale: «Avete una squadra forte, ma vi manca un Del Piero, un Totti». Un riferimento al talento individuale che, secondo il ct nordirlandese, potrebbe fare la differenza in una gara così equilibrata.

L’Italia resta favorita, ma il piano dell’Irlanda del Nord è chiaro: resistere, aspettare e colpire. E soprattutto, giocare senza paura.