Corriere dello Sport: “I quattro colpi del Palermo”

Il Palermo mette il turbo sul mercato, tra affari chiusi in entrata e nomi caldi sul fronte delle uscite. Come riportato da Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, sono ormai definiti gli acquisti di Tommaso Augello, esterno sinistro classe 1994 in arrivo a parametro zero dal Cagliari, e di Antonio Palumbo, centrocampista offensivo del 1996, pronto a sbarcare in rosanero dopo un’operazione con il Modena che prevede un esborso di circa 1,3 milioni e l’inserimento di Dario Saric come contropartita.

SFOLTIRE PER RIPARTIRE

Il direttore sportivo Carlo Osti, secondo quanto riferisce ancora La Rosa sul Corriere dello Sport, sta lavorando anche alle uscite. Dimitris Nikolaou è seguito in Grecia da AEK Atene e Olympiacos, ma in Italia è il Bari il club più determinato, interessato anche a Francesco Di Mariano (biennale pronto) e a Roberto Insigne, sul quale ci sono anche Avellino e Spezia.

Tiene banco l’asse con il club ligure per Salvatore Elia. Una vecchia pendenza tra la società e l’entourage del calciatore ha rallentato la trattativa, ma il City Group resta ottimista contando sulla volontà del giocatore. Elia è l’alternativa designata a Pierozzi per la fascia destra.

DIFESA E GIOVANI

Il Palermo non si ferma: nel mirino resta Alessandro Marcandalli (2002) del Genoa, mentre si osservano gli sviluppi tra Goldaniga e il Como. Al centrale è stato offerto un triennale, in attesa di capire se ci sarà il rinnovo con il club lariano, dove ha contratto fino al 2026.

Intanto, come riporta ancora il Corriere dello Sport con la firma di Antonio La Rosa, ieri sono arrivate due ufficialità: il rinnovo del prestito al Valenciennes per l’esterno offensivo Stredair Appuah (classe 2003) e la nomina di Giuseppe Geria come nuovo responsabile del settore giovanile, al posto di Francesco Farina.

INZAGHI: «VOGLIO SPIRITO DI SACRIFICIO»

Nel format “Torretta Cafè”, il tecnico Pippo Inzaghi ha condiviso la sua visione: «Da calciatore non ho mai affrontato una partita senza aver fatto una settimana tipo perfetta. Per me l’allenamento è sacro, e i miei calciatori devono avere lo stesso spirito». Sul suo impatto con la città: «Bellissimo. La presentazione è stata incredibile. A Palermo c’è una grande atmosfera, e questo comporta grandi responsabilità. Ma sono le cose che mi esaltano».