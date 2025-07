Corriere dello Sport: “Bisoli-Spezia. Adorante al Venezia, tutte le trattative del giorno in Serie B”

Prime manovre di mercato a Catanzaro, dove il direttore sportivo Polito mette a segno i primi colpi ufficiali dell’estate. Come riportato da Carlo Talarico sulle colonne del Corriere dello Sport, arrivano a titolo definitivo e con contratto triennale Christian Marietta, portiere classe 2001 reduce da due stagioni all’AlbinoLeffe (15 clean sheet nell’ultima annata), e Gabriele Alesi, fantasista del 2003 che ha indossato la maglia del Milan Futuro in Serie C.

POLITO ATTIVO: OBIETTIVI CHIARI

Non si ferma qui l’attività del Catanzaro, che – secondo quanto scrive Talarico sul Corriere dello Sport – ha messo nel mirino Riccardo Palmieri (29) del Cittadella, sul quale c’è anche il Cesena, e Gianluca Longobardi (22) del Rimini, jolly difensivo dalle ottime prospettive. Ben avviata, inoltre, la trattativa con Nicholas Bonfanti (23), attaccante gradito ad Aquilani e possibile sostituto di Biasci. È già nero su bianco invece il triennale per Sayha Seha (20), ex Marsiglia Under 19, atteso in sede a inizio settimana per le visite mediche. Occhio anche a Ruggero Frosinini (24), vicino alla firma.

REGGIANA: RINNOVI, ARRIVI E USCITE

Mercato in fermento anche in casa Reggiana. Come evidenzia ancora Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, Lorenzo Libutti (27) ha firmato il rinnovo per un’altra stagione. Ufficiale anche l’arrivo di Andrea Bozzolan (21) dal Milan Futuro, così come quello di Massimo Bertagnoli (26), centrocampista svincolato dal Brescia.

Il club granata segue con attenzione Fellipe Jack (19), difensore italo-brasiliano del Como, ma c’è da battere la concorrenza dello Spezia. Restano nei radar Filippo Missori e Giacomo Satalino (entrambi del Sassuolo) e Mattia Sandri del Milan Futuro. Sul fronte uscite, “Momo” Varela va verso la Vis Pesaro, mentre Matteo Maggio (23) è conteso da Virtus Entella, Juve Stabia e Bari.

In porta, Jonathan Klinsmann (28) piace a Parma e Cremonese, ma si apre anche uno spiraglio in Ligue 1. In arrivo, come sostituto, Demba Thiam (27), ex Juve Stabia, pronto a firmare un triennale. Piacciono anche Giovanni Zaro (31) del Modena e Matteo Guidi (22), svincolato dal Pontedera. Simone Bastoni (33), infine, potrebbe partire: lo seguono Modena, Avellino, Monza e Catanzaro.

MANTOVA, VENEZIA, SUDTIROL E NON SOLO

Il Mantova ha rinnovato con Tommaso Maggioni (23) fino al 2027 e ha bloccato Tommaso Pittino (20) del Genoa. Il Venezia è vicino ad Andrea Adorante (25) dalla Juve Stabia: l’operazione si chiuderà intorno ai 3 milioni con bonus.

Il Sudtirol è in pressing per Jonathan Ngock Italeng (23) dell’Atalanta, reduce dal prestito al Trento. Il Bari insiste per il centrocampista Emanuele Zuelli (23) della Carrarese, già protagonista con promozione e salvezza in Serie B.

Lo Spezia fa sul serio per Dimitri Bisoli (31) e osserva con interesse Felipe Jack (19), già nel mirino della Reggiana.

EMPOLI TRA RITORNI E PARTENZE

Chiusura sull’Empoli, dove – come conferma il Corriere dello Sport attraverso la firma di Carlo Talarico – si lavora al ritorno di Andrea Fulignati (30), nato e cresciuto calcisticamente nella cittadina toscana. In uscita, invece, il giovane Jacopo Seghetti (20), destinato a un prestito in Serie C al Livorno.